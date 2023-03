BANKU U KOJOJ NOVAC ČUVA I OSNIVAČ FEJSBUKA SPAŠAVAJU AMERIKANCI: Deonice banaka koja opslužuje bogatije klijente pale za 70 odsto

Nakon što su dve banke u Americi proglasile bankrot, najveća grupacija američkih banaka, odlučila je da preduzme neophodne korake u spašavanju privatne First Republic banke koja se našla u sličnoj situaciji.

Prema pisanju američkih medija, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup i Wells Fargo deponovaće 30 milijardi dolara banci iz San Franciska koja se našla u sličnoj situaciji kao Silicon Valley i Signature bank.

- Postupci najvećih američkih banaka odražavaju njihovo poverenje u bankarski sistem zemlje. Zajedno raspoređujemo našu finansijsku snagu i likvidnost u širi sistem, tamo gdje je najpotrebnije - navodi se u zajedničkom saopštenju banaka.

Najveće banke i regulatori u Sjedinjenim Američkim Državama nadaju se da će ova aktivnosti delovati kao zaštitni zid tako što će zaštititi First Republic banku i druge manje banke.

- Deonice banaka sa sedištem u San Francisku, koja uglavnom opslužuje bogatije klijente, uključujući i osnivača Fejbuka Marka Zakerberga pale su za oko 70 odsto nakon vesti o kolapsu Silicon Valley banke - piše Gardijan.

foto: AP / Marcio Jose Sanchez

Povodom spašavanja ove američke banke oglasila se i ministarka finansija SAD-a Dženet Jelen (Janet Yellen) i predsednik Feda Džej Pavel (Jay Powell).

- Ovaj iskaz podrške grupe velikih banaka je vrlo dobrodošao i pokazuje otpornost bankarskog sistema. Mogu uveriti članove finansijskog odbora Kongresa SAD-a da je naš bankarski sistem zdrav i da Amerikanci mogu biti sigurni da će njihovi depoziti biti tu kada im zatrebaju - poručila je Jelen.

Prema detaljima plana, četiri banke, uključujući Bank of America, Citigroup, JP Morgan i Wells Fargo položiće u First Republic pet milijardi dolara. Goldman Sachs i Morgan Stanley položiće 2,5 milijardi dolara, a BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist i US Bank položiće depozit od milijardu dolara.

Mnoge manje banke u SAD-u, uključujući i First Republic banku, imaju velike iznose neosiguranih depozita iznad limita od 250.000 dolara. To je navelo mnoge klijente da napuste banku i ostave svoj novac na drugom mjestu. To je stvorilo problem banci koja je morala posuditi novac ili prodati imovinu kako bi klijentima isplatila njihove depozite u gotovini.

– Da bi zaradile novac, banke koriste deo depozita klijenata kako bi dali kredite drugim klijentima. Međutim, First Republic ima neuobičajeno veliki koeficijent obaveza i depozita od 111 posto. To znači da je banka pozajmila više novca nego što ima u depozitima od klijenata što je čini posebno rizičnom za investitore – piše CNN.

Kurir.rs