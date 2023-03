SKORO PA U DINAR! Koliko vam para treba da okrečite stan od 60 kvadrata, baš dosta! Moleri digli cene, evo pošto su sad ruke

BEOGRAD - Bliži se proleće, period godine u kom se mnogi odlučuju na sređivanje i renoviranje svog doma, a jedna od nezaobilaznih stavki je krečenje.

Moleraj je toliko poskupeo u odnosu na prošlo proleće, da ćete poželeti sami da uzmete valjak u ruke. Računica je jasna - ukoliko sami krečite, za stan od 60 kvadrata, će vam trebati manje od 4.000 dinara za materijal, ako angažujete majstore trošak drastično raste, pa to može da vas košta i više od 1.000 evra.

Najpre, bitno je znati koju je okvirno površinu potrebno okrečiti. Na primer, za prostoriju visine oko dva i po metra važi pravilo da se površina prostorije pomnoži sa tri. Prema tome, u stanu od 60 kvadrata, površina za krečenje biće oko 180 kvadrata. Naravno, površina koju zauzima stolarija će se odbiti od toga, ali je uvek bolje biti spreman na veći trošak.

Prošle godine, samostalno krečenje stana od 60 kvadrata, moglo je da se isfinansira već sa 2.000 dinara, budući da za ovu površinu treba oko 30 litara kreča, odnosno dve kante.

Međutim, ako se neko ko živi u stanu ove površine danas odluči na krečenje, ista količina kreča koštaće ga najmanje 3.600 dinara. A ukoliko je neophodno i gletovanje zidova, trošak će biti nešto veći.

I usluge molera su poskupele. Prošle godine, cene krečenja sa gletovanjem su se kretale od 1,5 do pet evra po kvadratnom metru, u zavisnosti od toga da li se radi o bojenju u belo ili neku boju. Takođe, pripremni radovi su koštali u proseku 1,5 evra po kvadratu poda.

Prema tome, za stan od 60 kvadrata najjeftinija opcija bila je 360 evra, a najskuplja čak 990 evra.

Od 800 do 1.440 evra

Međutim, ove godine situacija je drugačija, budući da je materijal poskupeo.

„Sve je poskupelo – boja, gipsane table, stiropor, sve. Proizvođači pred svaku sezonu dignu cene, pa je tako i sad“, rekao je za Novu jedan beogradski moler. On svoje usluge sada naplaćuje 4,5 do pet evra po kvadratu. To znači da krečenje stana od 60 kvadrata košta oko 800 evra.

Međutim, kaže da neke njegove kolege naplaćuju i po šest, sedam, pa i osam evra. Prema tome, poslednja, najskuplja opcija, za stan od 60 kvadrata bi koštala čak 1.440 evra.

On, ipak, misli da ne može da naplaćuje toliku cenu, a razlog je jednostavan:

„U Srbiji niko neće da plati toliko“.

Kurir.rs/Nova