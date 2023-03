OVIH 10 MESTA U SRBIJI SU PRAVI RAJ: Vikendica od 70 kvadrata i 15 ari placa za 20.000 €, a kuća od 300 kvadrata 80.000 €

Podaci pokazuju da je tražnja za vikendicama prethodnih godina na pojedinim mestima rasla i duplo. Očekivanja su da će tražnja, ako ne rasti, onda ostati stabilna, ali i da će interesovanje ići u pravcu manje poznatih mesta, jer su najatraktivnije lokacije skoro pa rasprodate.

Predstavljamo vam 10 mesta u Srbiji koja ne samo da zaslužuju da ih posetite, već i da u njima pazarite kućicu za odmor. Mnoga od njih nisu mnogo udaljena od Beograda ili ostalih velikih gradova, a to je mnogim ljudima danas vrlo važno u opredeljenju gde uložiti novac i ne pokajati se.

Grocka

Jedna od najpopularnijih vikend destinacija je Grocka, kako zbog blizine Beograda, tako i zbog Dunava na kome leži. Placevi ovde mogu da se kupe već od 12.000 evra za 10 ari, a cena kuća kreće se od 45.000 evra za 60 kvadrata, pa do više od 100.000 evra za višespratnice od 150 kvadrata, sa placevima koji ih okružuju.

Grocka foto: Shutterstock

U Grockoj su mnogi Beograđani i ranije gradili ili kupovali vikendice, a otkako je počela pandemija, ovaj trend je postao sve češći.

Topola

U samom srcu Šumadije, na obroncima Rudnika i u okolini Topole i Aranđelovca, opremljene manje kuće i vikendice prodaju se već od 20.000 evra. Veće kuće, površine iznad 100 kvadrata, kreću se oko 80.000 evra, a sve su brojniji i oglasi u kojima se na prodaju nudi celo domaćinstvo, na primer sa zasadom lešnika.

Topola foto: Shutterstock

Ovaj kraj je jako popularan i među vikendašima, pošto se nalazi u centralnom delu Srbije, pa se do njega lako i brzo stiže iz Beograda, ali i Kragujevca, Smedereva, Valjeva... Vlasnici nekretnina kažu da je cena blago porasla otkako je počela pandemija, odnosno kada je interesovanje za "beg iz gradova" naglo skočilo.

Slankamen

Još jedna "dunavska destinacija" u kojoj su sve brojniji vikendaši, ali i oni koji žele na duže da se presele u mirnije krajeve, je Slankamen. U ovom malom sremskom naselju, koje čine Stari i Novi Slankamen, a koje se nalazi na samo šezdesetak kilometara od Beograda, vikendica od 70 kvadrata sa 15 ari placa može se kupiti za 20.000 evra.

Slankamen foto: Shutterstock

Veće kuće, od 300 kvadratnih metara, prodaju se za 80.000 evra, a većina nekretnina koja se može naći u oglasima je uknjižena i sa uvedenom strujom i vodom. Najpopularnije su, svakako, one na samoj obali Dunava.

Kremna

Na obroncima Tare i Zlatibora, oko 35 kilometara daleko od Užica, smešteno je selo Kremna, koje je zbog svoje izuzetne klime i idealne nadmorske visine od oko 800 metara dobilo i titulu "vazdušne banje". Široj javnosti ovo planinsko naselje, u kome živi oko 2.000 ljudi, najpoznatije je po čuvenom proročanstvu Tarabića, ali ovde postoje odlični uslovi i za proizvodnju zdrave hrane, kao i za razvoj seoskog turizma.

Kremna foto: Shutterstock

Ovo selo je već nekoliko godina unazad glavni centar za turiste koje krenu u obilazak Zapadne Srbije, jer odavde veoma brzo mogu da stignu i do Zlatibora i do Tare i do Mokre Gore i Drvengrada, a mnogi se odlučuju da tokom odmora skoknu i preko granice, do Višegrada.

Kuću u ovom naselju možete kupiti već od 30.000 evra, u zavisnosti od veličine i lokacije.

Babe (Kosmaj)

U popularnom kosmajskom naselju Babe, poznatom izletištu Beograđana, potpuno opremljene kuće od stotinak kvadrata mogu se kupiti za 45.000 do 55.000 evra. Ovo mesto daleko je oko 55 kilometara od Beograda, pa je pravi izbor za one koji žele čist planinski vazduh i miran kraj skoro nadomak glavnog grada.

Babe foto: Shutterstock

Kamena Gora

Kamena Gora je planinsko selo u blizini Prijepolja, na jugozapadu Srbije. Reč je o mestu sačuvanom od urbanizacije u kome se udiše čist vazduh i pije ledena planinska voda, a klima je prilično ćudljiva i promenljiva.

Za ovo mesto mnogi kažu da je jedno od najlepših u našoj zemlji. Prostranstva kojima se ponosi čine Kamenu Goru jedinstvenim ekološkim punktom i svojevrsnom oazom prirode. Takođe, ovde imate priliku da vidite najstariji bor u Srbiji - to je čuveni Sveti ili Stari bor koji ima više od 500 godina.

Kamena Gora foto: Shutterstock

U Kamenoj Gori možete uživati u etno enterijerima i lokalnim specijalitetima, ali i učestvovati u aktivnom odmoru, lovu i ribolovu, planinarenju, kampovanju ili splavarenju. Kada vreme dozvoli, tu su i paraglajderi i ljubitelji planinskog biciklizma, a možete i samo da obilazite manastire stare više stotina godina.

Ako se odlučite da izgradite vikendicu baš u ovom kraju, cena zemljišta trenutno se kreće oko 300 evra za ar, tako da vlasnici placeva od tridesetak ari traže za njih nešto manje od 10.000 evra.

Čortanovci

Na samo dvadeset kilometara južno od Novog Sada, između padina Fruške Gore i Dunava nalaze se Čortanovci, malo selo sa neverovatnom istorijom i velikim turističkim potencijalom. Samo selo ima oko 800 kuća sa 2.500 stanovnika, a vikend naselje oko sela broji i do 3.000 vikendica, koje su vlasnici u jednom trenutku počeli da napuštaju, ali su se mnogi vratili prošlog proleća, kada je počela pandemija koronavirusa.

Čortanovci foto: Shutterstock

Čortanovci su idealno mesto za odmor, a ovaj potez je ranije bio poznat kao čortanovačka ili dunavska rivijera. Ovde se plac od 900 kvadrata može kupiti za 8.500 evra, a cena kuća kreće se od 25.000 evra za nekretninu od 60 kvadratnih metara, do 115.000 evra za 110 kvadrata.

Brezna (kod Kraljeva)

Selo Brezna nalazi se u podnožju planine Goč, negde na pola puta između Kraljeva i Vrnjačke Banje. Ovo selo je jedno od najvećih u kraljevačkoj opštini, iako je stanovništvo sve malobrojnije. Ipak, netaknuta priroda, planinski vazduh i bistri potoci privlače sve više turista, ali i ljudi koji kupuju kuće i vikendice, sa željom da ubuduće više vremena provode van gradske vreve.

Brezna foto: YouTube/ Portal Krug

Dodatni plus za ovo, još uvek nedovoljno poznato, mesto je i blizina turističkog kompleksa na planini Goč, koji se nalazi na nepunih 15 minuta vožnje. Na Goču su najavljena nova ulaganja i sređivanje celog planinskog centra, pa je ovo dobra lokacija i za ljubitelje zimskih sportova. Takođe, u okolini je planirana izgradnja još nekih turističkih sadržaja, poput etno sela i kompleksa bazena, a najstariji meštani podsećaju i na lekovitost vode u ovom kraju.

Za razliku od sela sa istim imenom u okolini Gornjeg Milanovca, koje je nedavno bilo u žiži javnosti zbog oglašene prodaje “celog centra naselja”, ovde kažu da nisu planirali ništa slično, ali da kuća na prodaju (nažalost ili na sreću) ima... Cene se kreću od 30.000 evra za kuće prosečne veličine, pa do 100.000 evra za dvospratnicu na više od 250 kvadrata.

Ravno selo

Selo koje je, prema nekim legendama, nastalo još krajem 15. veka najverovatnije je dobilo ime po ravnici u kojoj se nalazi. Naime, Ravno selo nalazi se u opštini Vrbas, u Južnobačkom okrugu, a u ovoj zelenoj vojvođanskoj ravnici vladaju mir, tišina i autentični vojvođanski stil života.

Ravno selo foto: YouTube/VOŽNJICE

Zbog toga je Ravno selo postalo idealna destinacija za sve one koji žele odmor u mirnom kraju i okruženi jedinstvenom prirodom. Boravak na prostranim vojvođanskim ravnicama i livadama obraslim cvećem, pravi su dokaz da je za istinsko uživanje i sreću potrebno malo.

U ovom selu je prilično raznovrsna ponuda kuća, a cena se kreće od dvadesetak hiljada evra za one manje kvadrature, uz koje možete dobiti i voćnjak, pa sve do više od 100.000 evra za luks kuću sa 10 ari placa.

Dulene

Jedno od još neotkrivenih mesta je i selo Dulene kod Kragujevca koje svojom autentičnošću, ali i netaknutom prirodom i pejzažima privlači domaće turiste iz različitih krajeva Srbije. Nalazi se na samo 20 kilometara od centra Šumadije, a ovo selo poznato je po najvećoj klisuri u Šumadiji i najvećoj nadmorskoj visini na kojoj se pruža Crni vrh. Selo ima deset vidikovaca od po 700 metara nadmorske visine.

Selo Dulene je izuzetan primer netaknute ekološke sredine sa bogatim biodiverzitetom, flore i faune ovoga kraja. U selu se nalazi više od 50 izvora zdrave pijaće vode, a u okolini se, osim Crnog vrha, nalazi još 9 planinskih vrhova od 698 do 897 m visine.

Dulene foto: Shutterstock

U selu Dulene kuće stare šumadijske arhitekture građene u prethodna dva veka predstavljaju biser stare gradnje retko sačuvane na ovoj teritoriji.

Retkost je da u Dulenima osim kuća stabilnije gradnje, kojih je oko dvadesetak, ima i oko 180 kuća napravljenih od blata i drveta, koje su rasute svuda po selu i planinama. One podsećaju na stari način življenja u Šumadiji i predstavljaju dobar primer očuvane tradicije stanovanja u ovom kraju.

Domaćinstva u ovom selu prodaju se za 15 do 20 hiljada evra, mada navala turista poslednjih godina povećava popularnost ovog kraja, pa i cenu nekretnina.

(Kurir.rs/Blic)