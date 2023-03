MUŠKARCI PADNU U TRANS KAD ČUJU ČIME SE MILJANA BAVI: Lepa Jagodinka uči za muški posao snova! Radnu knjižicu neće čekati ni dana

BEOGRAD/KRAGUJEVAC - Ova mlada Jagodinka izdvaja se od ostalih devojaka koje su na pravima, psihologiji, književnosti... jer studira vojni inženjerng na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu, a sve sa ciljem da i ona doprinese srpskoj namenskoj industriji

Miljanu Miljković (23) oduvek je privlačilo oružje, ali je ta privlačnost nije odvela u školu koja bi joj bila "prečica" do policije ili vojske da bi baratala njime, već na studije da bih mogla pištolje i puške da proizvodi.

Ljubav prema oružju nije porodična, kako bi se odmah možda posumnjalo. Niko iz njene porodice nije ni pri vojsci ni prema policiji, pa se i u tom segmentu Miljana izdvojila.

- Oduvek sam osećala privlačnost prema oružju. Sa druge strane, probudio se neki patriorizam u meni, želim da radim za svoju državu, da utičem na to da vojna industrija napreduje kao što i napreduje poslednjih godina - priča Miljana za Telegraf.

- Niko iz moje porodice nije pri Vojsci. Ono što me definitivno nateralo na ovaj izbor je i to što je smer takav da se dobija dualna diploma, tako da postoji mogućnost da radim u namenskoj industriji, ali mogu da radim i u bilo kojoj mašinskoj firmi a to znači da postoji opcija da se vratim u Jagodinu.

Smer za koji se opredelila automatska joj je "radna knjižica" da po završetku škole pravi naoružanje.

- Sve će zavisiti od fabrike u kojoj ću biti, ali s obzirom na moje smer, proizvodila bih oružje u smislu pušaka, pištolja....

Miljana je prošle nedelje posetila Beč s još nekoliko desetina studenata u organizaciji Skupštine grada Jagodina. U glavnom gradu Austrije boravilo je od 13. do 16. marta 350 profesora i studenti iz 17 gradova.

Kao i većini njenih vršnjaka, i njena noga je prvi put kročila ulicama Beča.

- Najviše mi se svideo Dvor Belvedere, apsolutno je predivan, i bašta Šenbruna. Oduševio me je i zid na Bečkom univerzitetu na kojem se nalaze slike svh ljudi koji su dobili Nobelovu nagradu. To mi je bilo baš baš zanimljivo - kaže Miljana koja je završna godina studija sa prosekom 8,6 i koja ne krije da joj je neverovatno da je jedno ovakvo putovanje omogućeno mladima iz Srbije:

- Ovo je stvarno prelepo i neveovatno s obzirom na to da mnogi nisu u situaciji da putuju.

Na ovom putovanju sa njom je bila i Minja Pavić (22) iz Aranđelovca koja studira u Jagodini na Pedagoškom fakultetu. Četvrta je godina i ima prosek 9, 57. Ne ograničava sebe, ali bi i ona kao i Miljana volela da svoje znanje primeni u Srbiji.

