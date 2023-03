ŠTO GAZDA NACRTA, DEJAN SAGRADI ZA 350€ PO KVADRATU: Tipske kuće ne radi, a najmanja imala tek 12 m²! Od klijenta traži samo jedno

BEOGRAD - Na Fejsbuk grupama u kojima ljudi iz Srbije prodaju i kupuju kuće i vikendice po, što je moguće, nižim cenama dugo niko nije izazvao ovakvo interesovanje kao Dejan iz Jagodine.

Iako su podaci u njegovoj objavi veoma šturi, osim imena i prezimena, broja telefona i fotografija kuća koje se po kvadratu izgradnje nude za 350 evra, drugih objašnjenja nema zbog čega su ga korisnici te mreže i kritikovali.

Postavili su mu na desetine pitanja poput onog je li to cena za ključ u ruke, jel mogu ja da nacrtam vikendicu a vi da napravite, koliko bi to koštalo, jel to cena ukupna po kvadratu ili samo za drvnu građu i slično, pošto je reč o montažnim kućama odnosno brvnarama koje su dušu dale za vikendicu u prirodi - šumi ili zimskom utočištu za pasionirane skijaše.

foto: Facebook Printscreen/Nekretnine kuće, imanje, vikendice, apartmani

Jedino što je napisao potencijalnim mušterijama jeste: "Samo temelj je vaš".

foto: Facebook Printscreen/Nekretnine kuće, imanje, vikendice, apartmani

Slika brvnare koja je izazvala veliku pažnju jeste ona na obali reke, čiji je prednji deo sav u staklu za uživanje u pogledu na vodi i, naravno, za privatnost.

foto: Facebook Printscreen/Nekretnine kuće, imanje, vikendice, apartmani

Drugima su se pak više svidele šumska i...

foto: Facebook Printscreen/Nekretnine kuće, imanje, vikendice, apartmani

.... planinska varijanta.

foto: Facebook Printscreen/Nekretnine kuće, imanje, vikendice, apartmani

Ali najinteresantnija fotografija jeste ona gde je brvnara nikla na gradskom placu, u asfaltiranoj ulici, između dve velike porodične kuće sa garažama...

foto: Facebook Printscreen/Nekretnine kuće, imanje, vikendice, apartmani

Jedna od važnijih polemika koja se razvila bila je i ona da li je za ovakav objekat potrebna i građevinska dozvola pošto ima temelj, evo šta je Dejan odgovorio...

foto: Facebook Printscreen/Nekretnine kuće, imanje, vikendice, apartmani

foto: Facebook Printscreen/Nekretnine kuće, imanje, vikendice, apartmani

Kurir.rs/Facebook Nekretnine kuće, imanje, vikendice, apartmani