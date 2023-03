"UKIDANJE SPORNOG ZAKONA POVEĆAVA BROJ INVESTICIJA U SRBIJI" Profesor prava objasnio šta će biti nakon ove intervencije države

Nacrtom izmena Zakona o planiranju i izgradnji van snage se stavlja Zakon o konverziji prava korišćenja u pravo svojine na građevnskom zemljištu uz naknadu, a prema najavama resornog ministra to će omogućiti "otključavanje" više od 5.000 lokacija na kojima može biti izgrađeno oko 15 miliona kvadrata, od čega će država znatno prihodovati.

Za koga važi propis o konverziji i koliko je njegovo ukidanje ekonomski opravdano? Na ovo i druga pitanja u odgovarao je u jutarnjem programu Kurir televizije Miloš Živković, profesor Pravnog fakullteta u Beogradu.

- Za vreme SFRJ naši ustavi su rezervisali svojinu na građevinskom zemljištu ili za državnu ili za društvenu. Od 2006. omogućeno je da građevinsko zemljište bude u privatnoj svojini, a 2009. zakon je išao na to da reprivatizuje zemljište. Vi ste u socijalizmu mogli da budete vlasnik kuće ili stana, ali niste mogli da budete vlasnik zemlje. Smisao principa konverzije jeste da se ponovo vrati jedinstvo vlasništva nad zemljom i nekretninama, jer ono postoji ne samo na evropskom kontinentu, nego i u anglosaksonskom pravu - kaže Živković i dodaje:

- Veliki deo je ušao u konverziju bez naknade. Konverzija uz naknadu bila je predviđena samo na neke kategorije. Ideja države 2009. je verovatno bila da je neko to kupio jeftino, pa mu mi nećemo dati da se obogati tako što stekne i besplatno zemljište.

- Problem je u tome što se to neselektivno primenjivalo. Sada je sazrelo vreme da jednostavno ne možemo više da zapuštamo te lokacije jer tu ima zdravih preduzeća koji bi tu mogli da ostvaruju prihode, a to trenutno ne mogu zbog zakona o konverziji. Mislim da će država profirirati od taksi koja ta preduzeća budu plaćala kasnije, recimo od poreza na imovinu i novozaposlene.

Živković je objasnio zbog čega zakon o konverziji koči poslovanje preduzeća.

- Jedan razlog je, iako neko dobro plati naknadu za zemljšte, on i dalje nije vlasnik tog zemljišta. Onda kad oni žele da zidaju kažu im da to ne mogu jer nemaju dozvolu. Investori s druge strane kažu: "Ja sam to kupio i investirao, ali ako treba da platim još preko te investicije toliko i toliko miliona za zemljište koje je iovako moje jer ga uionako ja koristim, niko drugi, onda meni investicija nije isplativa. Ne idu svi investitori sa džepovima punim para. Ovo ukidanje će onima kojima se do sada nije isplatilo da razvijiaju posao otvoriti mogućnost da to urade - ocenio je Živković.

