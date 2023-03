KUPUJETE STAN NA NOVOBEOGRADSKOJ STRANI? Ove stvari morate da znate kako ne biste napravili grešku!

Prilično je teško poverovati da se na najpopularnijoj lokaciji za život u Beogradu i privrednom centru prestonice, do pre nekoliko decenija prostirala močvara, tačnije sve do 1950. godine, kada je Josip Broz Tito doneo ukaz da se na levoj obali Save krene sa izgradnjom novog grada. Na potezu od Sava centra do Brankovog mosta do tada se nalazilo divlje naselje, dok je na okolnom brdu bilo smešteno selo Bežanija, a u njenoj blizini i Novo naselje gde je bio lociran stari aerodrom.

Na mestu današnjih savskih i bežanijskih blokova bila je svinjska plaža, a prostor gde se sada nalazi naselje "Dr Ivan Ribar", još polovinom sedamdesetih godina zauzimale su bašte i njive.

Prve zgrade za stanovanje bili su paviljoni blizu Tošinog bunara u kojima kvadrat danas košta oko 2.000 evra/m2, dok u blokovima postavljenim uz Dunav, kvadrat može da se nađe po nešto nižoj ceni.

Od popularnih krajeva Novog Beograda danas se posebno izdvaja Bežanija, Savski Nasip, Tošin Bunar, Fontana i Belvil, a među najtraženijim stanovima su i oni u Bloku A čija cena kvadrata uglavnom iznosi više od 2.500 evra.

Za šta se odlučiti - novogradnja ili starogradnja?

Generalno gledano, prosečna cena kvadrata na Novom Beogradu u starogradnji varira od 1.500 do 3.000 evra, dok za kvadrat novogradnje u proseku treba izdvojiti između 2.000 i 2.700 evra.

Novogradnja na ovoj opštini je već dugi niz godina u ekspanziji, jer potražnja i interesovanje ne jenjavaju, a posebnu pažnju privlači i prvi kondominijum na Novom Beogradu - Wellport.

foto: Youtube Printscreen

S druge strane, stanovi u starogradnji su mahom kvalitetni i imajte u vidu da su te zgrade uglavnom pola veka mlađe od onih u starom delu grada kao što su Vračar ili Dorćol. Stanovi u starogradnji često su i prostraniji od stanova u novogradnji, ali najveći plus je svakako njihova manja cena. Ipak, u slučaju da ste "pikirali" stan u starogradnji, dobar savet je da prvo napravite procenu i razmislite koliko će iznositi dodatna ulaganja kako biste adaptirali stan prema svojim potrebama.

Imajte i u vidu da su za miran porodični život možda prikladnije četvrti bogate zelenilom i parkovima, kao što su Bežanijska Kosa ili Blokovi, dok je za ljude koji žive i rade na Novom Beogradu najbitnije da su odlično povezani sa ostalim delovima grada, što je na ovoj opštini uglavnom slučaj, ma koju lokaciju da odaberete.

Blagi pad cena

Prema podacima godišnjeg izveštaja tržišta nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda, prosečne cene stanova porasle su i u novogradnji (9 odsto) i u starogradnji (10 odsto), s tim da je jedino u opštini Novi Beograd neznatno pojeftinio kvadrat stana u novogradnji za oko tri odsto.

Važno je napomenuti i da je prosečna cena kvadrata novogradnje na Novom Beogradu manja nego 2020. godine, ali je ta beogradska opština i dalje među pet najskupljih.

Međutim, situacija je trenutno takva da trend rasta cena stambenih kvadrata ne jenjava, ponuda je nedovoljna i do kraja godine očekuje se umerena stopa rasta, pa u slučaju da tragate za stanom na najpopularnijoj beogradskoj opštini, sada je pravi trenutak da načinite izbor i odlučite se na kupovinu.

Kurir.rs/Sasomange