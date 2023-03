SRPSKI VUK SA VOL STRITA IMA ŠOKANTNO PREDVIĐANJE: Evo šta nas čeka ako sukob u Ukrajini potraje i zašto Kina mora da UĐE U RAT

Poznati broker Vladimir Đukanović prokomentarisao je inflaciju u svetu u svetlu rata u Ukrajini i odnosa velikih sila.

Osvrnuo se na inflaciju koja prema njegovim rečima "divlja u celom svetu", a svetske sile i međunarodno pravo uporedio je sa mafijaškim "modusom operandi". Sankcije Rusiji opisao je kao "bezveze" i uporedio ih je sa Jugoslavijom.

- To su šatro sankcije. To su bezveze sankcije. Kada smo mi imali sankcije kod nas, Savezna Republika Jugoslavija, te sankcije su bile apsolutne. Sve članice Ujedinjenih nacija su glasale za te sankcije. Ovde ptica nije mogla da uđe ili izađe, morao si da švercuješ osnovne stvari, to je osnovni problem. Naša ekonomija se bila odmah prepolovila. Kada ti se prepolovi BDP to je raspad sistema. Tada ti sve ode. Funkcionišu ti samo osnovne ekonomske stvari koje bi funkcionisale i na "autopilotu". Mi smo 1993. godine imali inflaciju 19.733 odsto i imali smo veliku nezaposlenost. Efektivna nezaposlenost je kod nas bila na oko 30 do 40 odsto. To što su ljudi išli u te neke fabrike i nisu primali plate, te konsekvence mi živimo i danas posle 30 godina - navodi Đukanović koji je poznatiji kao "Filozof sa Vol strita".

Sankcije koje su uvedene Rusiji prema njegovim rečima nisu efektivne.

- U Rusiji nema ništa, tamo je nezaposlenost četiri odsto, manje nego u Evropi. Jednostavno, sankcije nisu efektivne, zato što Rusi drže energente. Džaba. Evo lupili su zabranu na rusku naftu i Rusi odu i prodaju Indiji i ćao doviđenja. Nema ganjanja sa velikim silama. To je izgubljena bitka unapred. Uostalom Amerika i Rusija imaju te nuklearne bombe i ti čak i da dođeš do neke pobede, on uzme i baci ti bombu i završi celu priču. Geopolitički momenat je svakako interesantan. Svi su predviđali da će se rat brzo završiti, a onda me jedan drug iz Rusije pitao: "Je l znaš koliko su trajali ratovi u Čečeniji? Devet i po godina". Ovo može da traje godinama i godinama. Mislim da je Putin veponizovao inflaciju. Ako inflacija nastavi ovako, ako uđemo u poznatu "inflatornu spiralu", tebi će svake godine standard da opada. U demokratskim zemljama ćeš imati proteste i ljude na ulicama. Sa nekih šest-sedam odsto inflacije ti ćeš za pet godina živeti duplo gore nego pre tih pet godina - izjavio je Đukanović.

Pored Ukrajine najveći udarac rata dobila je Evropa. Amerika prema njegovim rečima nije toliko osetila posledice rata.

- Problem je što svi osećaju. Inflacija divlja svuda po svetu. Globalni rast je opao. Imamo mnogo problema u logistici i ko pati? Opet najsiromašniji. Hrana koja postoji za siromašnu decu u Jemenu ne može da se doprema do Jemena zbog raznih logističkih i drugih problema. Globalizacija je uzela maha poslednjih 30 do 40 godina. To je taj treći talas globalizacije. To je počelo nakon pada Sovjetskog Saveza i ti procesi su uglavnom bili pozitivni. Činjenica je da je svetski BDP rastao nekih četiri do pet odsto. Svet se tada dizao. Mnogo ljudi je izašlo iz ekstremnog siromaštva. Ponavljam kao papagaj za Ujedinjene nacije njihov plemenit cilj da do 2030. godine nema više ekstremnog siromaštva. To na žalost neće biti ispunjeno zbog svađe Rusa i Amerikanaca, a sada imamo i Kinu koja se digla - kaže Đukanović.

Mnogi prema njegovim rečima smatraju da Kina nije super sila. Đukanović je objasnio da će baš zbog toga Kina navodno morati da reaguje i da svetu dokaže suprotno.

- Problem sa velikim silama je baš to što su epicentar tih problema. To je sad problem sa Kinom jer svi ponavljaju da nisu super sila. To ti je kao kada bi ti nekog mafijaša na ulici zezao da i nije baš glavni na ulici. On onda mora da uzme čekić i da te odvali od batina zato što je to njegov modus operandi. I sada Kina mora da uđe u neki rat. I to samo da bi se pokazala i da bi rekli: "Vidiš da smo mi ovde glavne baje". To je problem. Geopolitika je kao ulica, ponašaju se necivilizovano, mafijaški, međunarodno pravo je gomila slova na papiru koja važi isključivo za male i nemoćne zemlje, a apsolutno ne važi za velike sile. Amerikancu i Rusu nemaš pravo da sudiš van granice Rusije i Amerike. Tačka. Sad kažu: "Pa uhapsi ga i vodi ga u Brisel". Važi pa oni će da ti bace atomsku bombu na Brisel. To je tako - navodi Đukanović.

Spominjao je i potencijalna "nova žarišta". Opisao je kako to izgleda u Sjedinjenim Američkim Državama iz ugla običnog građanina koji živi svoj život.

- Biće nova žarišta naročito ako sila poput Rusije oseti to. Odlika velikih sila je da ti možeš da ratuješ i da živiš normalno i da život ide dalje. Mi kada smo odlučili da ratujemo devedesetih, ovde je bio potpuni kolaps, ekonomski, društveni kolaps u svakom pogledu, onda ti je jasno da nisi velika sila. Kada si mala zemlja brzo naučiš da nisi velika sila. Ja sam živeo u Americi dok oni ratuju na pet frontova i nikom ništa. Jedino ako slučajno pročitaš nešto u novinama na 12. strani. Osim ako im nije bitno pa guraju na naslovnu kao što sada svi guraju. Donbasa se niko nije setio 2014, 2015 i 2016. godine, ali sada je Donbas na naslovnim stranama. To je propagandna mašina i na jednoj i na drugoj strani. Samo je pitanje da li će skroz da polude i da nas uvuku u neko čudo kao što je bio Drugi svetski rat. I tada su svi mislili "neće mene" dok je Hitler išao na Poljsku. Posle je nastao opšti haos i ceo svet je bio uvučen u rat. Na žalost taj Treći svetski rat će biti... Sve će biti komično u odnosu na to. Drugi svetski rat će biti šetnja po prolećnoj kiši u odnosu na Treći svetski rat - zaključio je Đukanović.

(Kurir.rs/Mondo/Biznis Priče)