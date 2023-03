Tradicionalni 55. Međunarodni salon automobila pod sloganom "Koji je zvuk automobila?" održaće se na Beogradskom sajmu od 22. do 28. marta.

Najavljeno je da će se okupiti 250 izlagača koji će predstaviti 33 automobilska brenda, a imaće i 40 premijernih predstavljanja modela, što ga svrstava u jedan od 12 najvećih automobilskih sajmova sveta u 2023. godini.

Ovim povodom, gosti "Redakcije" na Kurir televiziji su Saša Mitrović, urednik portala Sasomange i Goran Kojadinović iz Privredne komore auto škola Srbije.

foto: Kurir televizija

Mitrović je prvo naveo stvari koje ćemo imati prilike da vidimo na sajmu automobila.

- Sajam je jedna glamurozna manifestacija koja je, ovog puta, ne komercijalnog karaktera. Obezbeđeni su određeni lageri, ali ne u količini u kolikoj bi trebalo. Naravno, cene su drugačije nego prethodnih godina, a one se kreću od 12.800 evra, za neke manje gradske automobile sa najnižom opremom, pa sve do 260.000 evra, toliko košta Mercedesov Majbah, koji je inače među prvima prodat. Prodato je mnogo Mercedesa i BMW, izašao je novi BMW X5 u fejsliftu, sa ristajlingom, takođe i X3 koji je prelep, sa cenom od 88.000 evra. GLC je imao prmeijeru u fejsliftu, cena je 91.000 evra - započeo je Mitrović, pa se osvrnuo na famozni Maserati:

- Naravno, Delta je predstavila Maserati koji je zaista obeležio sajam, to su izuzetno skupa vozila koja koštaju 200.000 evra, pa čak i više. Taj auto je takođe prodat. Meni je ovo 26. sajam, a gotov uvek se prvo prodaju najskuplja vozila. Ti kupci su zaista posebni, to su VIP kupci i oni očekuju taj sajamski poput od 1 do 3 procenata, koji ne mora biti novčano, već i u dodatnoj opremi.

Potom je obrazložio zbog čega ovogodišnji sajam neće biti okarakterisan sa ovakvim popustima:

01:30 NA SAJMU KUPLJENI NAJSKUPLJI MODELI, CENE VEĆE OD STANOVA! Stručnjaci o nestabilnosti industrije: Cena se sazna na dan isporuke?!

- Takva je situacija zbog ograničenog lagera, eventualno i zbog osnovnog principa prodaje, odnosno ponude i potražnje. Ukoliko nemate široku ponudu, onda je potražnja veća, a samim tim popusti nisu aktuelni.

S obzirom na to da je lager novih automobila manji, samim tim smo doživeli vrtoglav rast cena polovnjaka, pa je Kojadinović obrazložio kada bismo mogli da očekujemo balans cena:

- Činjenica je da je došlo do turbulencije na tržištu motornih vozila, ali konkretno i automobila. Znamo da je automobilska industrija kao takva i te kako kompleksna. Danas kupci saznaju cenu automobila tek na dan isporuke, što dovoljno pokazuje nestabilnost industrije. Što se tiče polovnjaka, to je jedan neraskidiv proces, čim novi poskupljuju odmah se to odražava i na polovne automobile. Zbog svega toga, čekanje za novi automobil traje i do 9 meseci, pa se mnogi tako opredele za kupovinu polovnjaka.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.s