SRBI POLUDELI ZA NEKRETNINAMA NA MORU: Stan od 50 KVADRATA na samoj obali samo 38.000 evra! Za ova 2 letovališta se svi "otimaju"

Kao i prethodna dva proleća i ovo je propraćeno velikim interesovanjem naših sugrađana za kupovinu nekretnina na moru. Ovaj trend je potpuno i opravdan kada uzmemo u obzir činjenicu da su često nekretnine uz obalu mora umeju biti jeftinije od onih u Beogradu.

Najveće interesovanje naših sugrađana je svakako za nekretninama u Grčkoj i Turskoj. Na primer, apartman od 50 kvadrata na Halkidikiju vas košta manje od garsonjere u našoj prestonici, tj. 38.000 evra.

Sa druge strane, Hrvatska i Crna Gora dominiraju po cenama. Nekretnine u ovim državama koštaju nekoliko stotina hiljada evra, pa čak i preko milion, koliko je potrebno izdvojiti za dobru lokaciju.

Crna Gora

Tokom prošle godine cene nekretnina u Crnoj Gori veće su bile za 40 veće odsto u odnosu na prethodnu godinu. Među najpopularnije, ali i najskuplje lokacije u ovoj državi spadaju svakako Budva i Tivat.

Kada konkretno govorimo o Budvi, garsonjera se može naći za 50.000 evra, dok su cene jednosobnih stanova i do 64.000 evra, a cena malo većeg dvososobnog stana iznosi oko 90.000 evra. Kada je reč o luksuznim stanovima u ovom gradu njihova ponuda je vrlo bogata, a cene su ozbiljne.

Stan od 68 metara kvadratnih u centru Budve košta čak 240.000 evra. Garsonjera od 23 metra kvadratna može se naći za 56.000 evra. A kada govorimo o većim i malo luksuznijim stanovima njihove cene idu i do 300.000 evra. Dvosoban stan u Budvi košta tačno 199.000 evra.

Što se tiče Kotora, kako je navedeno u oglasu cena stana od 63 metra kvadratna prodaje se za 170.000 evra, stan se nalazi u Dobroti. Takođe, jedan od trosobnih stanova od 116 metara kvadratnih prodaje se po ceni od 400.000 evra, plus garaža 16m2. Stan ima 2 kupatila i 2 terase.

Herceg Novi, beleži nešto niže cene nekretnina u odnosu na prethodna dva grada. Trenutno je nešto slabija ponuda manjih stanova odnosno garsonjera i jednosobnih. Tako cena jednosobnog stana od 40 metara kvadratnih iznosi 46.500 evra. Dvosoban stan u Igalu od 65 metara kvadratnih može se naći za 93.000 evrra. Jednosoban stan u Bijeloj od 42 kvadrata može se naći za 98.000 evra.

Kako kupiti nekretninu u Crnoj Gori?

Što se tiče procesa kupovine, za kupovinu nekretnina u Crnoj Gori vam je potreban prvenstveno pasoš. Agencije preporučuju, i pored pomoći koje one pružaju, da unajmite licenciranog advokata koji treba da obavi detaljnu proveru dokumentacije.

Nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora, potrebno je da se registrujete kao novi vlasnik nekretnine.

Hrvatska

Hrvatska obala već godinama važi za jednu od najskupljih kada je reč o nekretninama. Jedno od najpopularnijih i najskupljih mesta svakako je Pula, Dubrovnik i Opatija. Ukoliko želite da pazarite nekretninu na ovim lokacijama moraćete da izdvojite pozamašnu sumu novca.

Kada je reč o Puli minimalna svotu koju bi morali da izdvojimo za nekretninu u ovom mestu je između 100.000 i 150.000 evra. Na primer stan od 45 metra kvadratna u ovom gradu košta 164.000 evra. Nešto veći stan na isoimenoj lokaciji koji ima 55 metara kvadratnih košta 220.000 evra. Dok se vile kreću po ceni od 625.000 evra, pa i više.

Dubrovnik je još jedna od popularnijih morskih lokacija u Hrvatskoj. Istražujući shvatili smo da su cene u ovom gradu dosta veće, nego što je to slučaj u Puli. Tako na primer stan od 48 metara kvadratnih u ovom gradu košta 210.000 evra. Dok se jedan prodaje u srcu Strog grada po ceni od 515.000 evra, a njegova veličina iznosi 60 metara kvadratnih.

Veći stanovi, kao i na crnogorskom primorju papreno su skupi, tako da stan od 75 metara kvadratnih košta 299.00 evra. kvadrata u Dubrovniku može se naći za 770.000 evra.

Opatija je još jedna od lokacija, koju rado posećuju turisti. Cena prosečnog stana od 50 metara kvadratnih u ovom gradu iznosi 185.000 evra. Stan od 75 metara kvadratnih iznosi 399.000. Veće nekretnine, kao što su kuće od preko 100 kvadrata kreću se u proseku od oko 300.000 do preko 400.000 evra.

Stan od 70 kvadrata u Opatiji košta čak 400.000 evra.

Grčka

Poslednjih godina Grčka zauzima najomiljenije mesto kod turista iz Srbije, ali i važi za jednu od najpovoljnijih država kada je reč o cenama nekretnina. Razlika u cenama kada uporedimo sa Crnom Gorom i Hrvatskom vrlo je primetna.

Istražujući cene nekretnina na Halkidikiju naišli smo na dosta niže cene, nego kada je reč na primer o Budvi. Prema trenutnim oglasima cena stana na Halkidikiju od 50 metara kvadratnih iznosi 38.000 evra. Cena većih stanova i kuća na Halkidikiju od 150 metara kvadratnih iznosi 200.000 evra, dok se jedna može naći i za 60.000 evra veličine 180 metara kvadratnih.

Stan na istomenoj lokacijni od 52 metra kvadratna košta 80.000 evra.

Kada je reč o Atini, situacija je vrlo slična. U Grčkoj prestonici cene stanova od 50 metara kvadratnih kreću se od 70.000 do 90.000 evra. Dok oni luksuzniji i malo veći, od oko 70 metara kvadratnih mogu se naći za 135.000 evra.

U naselju Poligiros koje pripada Halkidikiju stan od 60 metara kvadratnih može se naći za 35.000 evra. Takođe, u blizini se mogu naći i nešto veći stanovi od 70 metara kvadratnih čija cena iznosi 70.000 evra, što je vrlo pristupačno kada uporedimo sa cenam au našem regionu. Turska

Turska takođe spada u destinacije gde su cene dosta pristupačnije u odnosu na naš region.

Jednosoban apartman u Alanji od 50 kvadrata može se kupiti za 215.000 evra, prema jednom agencijskom sajtu, ali je reč o penthausu. Jednosoban namešten apartman u Alanji sa pogledom na more od 60 metara kvadratnih može se naći za 137.000 evra. U predelu Gulluk, dvoetažni stan se nudi za 188.000 evra.

Češće su u ponudi apartmani, pa se za prostran apartman u predgrađu Antalije traži od 150.000 evra. U Alanji su te nekretnine vrlo povoljne i može se naći solidan stan/apartman od 62 m2 za 60.000 evra, pa čak i za 40.000 evra, kako glasi jedan oglas.

Kako do nekretnine u Turskoj?

Prema zakonu iz 2012. godine državljanima preko 120 zemalja je dozvoljena kupovina nekretnina u Turskoj, a za početak je potreban samo pasoš. Što se dodatnih troškova tiče, tu su troškovi ekspertize, izrade vlasničkog lista, upotrebne dozvole za stan, godišnji porez, troškovi priključka na vodu i struju, kao i troškovi održavanja. Godišnji porez iznosi oko 0,3 odsto od ukupne procenjene vrednosti stana. Što se tiče mesečnog održavanja zgrada ono zavisi od "pratećih objekata u kompleksu". Oni maksimalno moogu iznositi od 50 do 60 evra.

Albanija

Nekretnine na albanskom delu Sredozemnog mora su poznate po svojim niskim cenama, a njihova popularnost je porasla nakon pandemije, kao

Dvosoban stan u mestu Drač od 52 metra kvadratna može se naći po ceni od 42.000 evra. Nešto veći na istom mestu, od 63 metra kvadratna košta 44.000 evra. Garsonjera u Golemu od 40 metara kvadratnih košta 35.000 evra.

U jednom od najpopularnijih turističkih destinacija Sarandi, 78 kvadrata se na odlasima nudi za 110.9000 evra, a nešto veći stan od 140 m2 za 168.000 evra. Kao i svuda, i ovde se mogu pronaći vile i kuće pored mora koje vrede nekoliko stotina hiljada evra.

Italija

U Trstu se prodaju jednosobni i dvosobni stanovi, površine do 50 kvadrata. Pogled sa prozora u ovom italijanskom gradu uglavnom je okrenut ka moru.

Što se cena kvadrata u Trstu tiče, prema podacima tamošnjih agencija za prodaju nekretnina, one se kreću između 1.250 evra do 3.950 evra. Na cene kvadrata u Trstu najviše utiču opremljenost nekretnine, to da li je ona u novogradnji ili se radi o renoviranoj starogradnji, kao i udaljenost od obale.

Kako da kupite stan u Italiji?

Vrlo često agencije u Italiji od kupaca traže pismenu ponudu za kupovinu imovine i isto tako vrlo često traže da se položi depozit kako bi bili sigurni da ostajete pri kupovini. Na interentu se i toplo preporučuje i advokat ili pravni savetnik kako bi se lakše čitava procedura završila.

Kada se postigne dogovor sa agencijom dužnost unajmljenog advokata je da izradi preliminarni ugovor ili Compromesso. Ovim ugovorom se ne prenosi vlasništvo, ali se navode svi detalji o prodaji i daje prodavcu vremena da se prikupe sva neophodna dokumentacija pre dogovorenog datuma.

