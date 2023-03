SRBI POLUDELI ZA OVIM TIPOM NEKRETNINA: Koštaju i 58.000 evra, nisu za stanovanje, a imaju DVOSTRUKU NAMENU! Prodaja eksplodirala

Za kupovinu garaže na luksuznijoj lokaciji u Beogradu potrebno je novca koliko i za kupovinu jednosobnog stana! Najskuplje garažno mesto u prestonici prodato je za čak 58.400 evra, i to u Beogradu na vodi, pokazuju podaci iz izveštaja Republičkog geodetskog zavoda za poslednji kvartal 2022. godine.

Naime, poslednjih godina krize, najpre zbog korone, a potom i rata u Ukrajini, ulaganje stečenog kapitala u nekretnine postalo je najpopularnije, a za kupovinom stanova ne zaostaje ni kupovina garažnih mesta.

Prema podacima RGZ, cene garažnih mesta u poslednjem tromesečju prošle godine kretale su se od minimalnih 300 evra u Obrenovcu do čak 58.400 evra na Savskom vencu.

Istu sumu novca potrebno je iskeširati za kupovinu jednosobnog stana od 32 kvadrata po prosečnoj ceni starogradnje u Beogradu, od 1.815 evra. Takođe, za isti novac može se kupiti i garsonjera od 24 kvadrata u novogradnji, budući da je prosečna cena kvadrata novih stanova u prestonici 2.342 evra.

Da sve više kupaca pazari garaže, pokazuje i podatak RGZ da je tokom 2022. u našoj zemlji prometovano 17.926 garažnih prostora, od čega je 13.002 garažnih mesta, 1.622 garažnih prostorija i 3.302 parking-mesta van objekta, što je za 23 odsto više u odnosu na 2021. Najveći udeo u kupoprodaji garažnih prostora od 51 odsto je na teritoriji prestonice.

- Vrednost tržišta garažnih prostora za 2022. godinu iznosi 210 miliona evra, od toga je 163 miliona evra vrednost tržišta u Beogradu. Gledano na nivou opština, najveći broj kupoprodaja je na području Novog Sada - 2.871, Savskog venca - 1.895, Novog Beograda - 1.881, Zvezdare - 1.206, Voždovca - 1.076, Palilule (Beograd) - 758, Vračara - 668, Kragujevca - 599 - navodi se u izveštaju RGZ.

Kaća Lazarević, agent za nekretnine, kaže za Kurir da su cene garaža drastično skočile prvenstveno zbog toga što je sve manje prostora za parkiranje, naročito u Beogradu, što i pokazuju podaci.

Cena garažnih prostora po opštinama u 2022. Opština Najniža cena Najviša cena Savski venac 6.000 58.400

Stari grad (Beograd) 5.000 42.600

Novi Beograd 5.000 42.000

Vračar 2.000 38.400

Palilula (Beograd) 1.200 36.050

Zvezdara 1.000 31.000

Novi Sad 1.000 30.000

Voždovac 1.000 27.600

Zemun 1.000 25.200

Čajetina 2.400 24.000

Medijana (Niš) 500 15.000

Kragujevac 1.000 12.000

Pančevo 500 12.000

Subotica 1.000 10.800

Čačak 1.000 10.200 *Iznosi su u evrima

- Ljudi se masovno doseljavaju, kupuju stanove i u starogradnji i u novogradnji, a moraju da kupe i mesto za parkiranje. Što se tiče parking-mesta, ona se u Beogradu kreću od 15.000 do čak 40.000 evra, ali u proseku to bude od 25.000 do 30.000 evra. Iako je to velika suma novca, ne može se porediti sa kupovinom stana. Ima onih koji kupuju za izdavanje, ali su dosta ređi.

Kako se prometuje garažni prostor garažno mesto u zgradi

garažna prostorija u zgradi ili posebnim garažama

parking-mesto van objekta

Smatram da su kupci oni kojima treba garaža za sopstvene potrebe. Najveći problem u Beogradu je nedostatak javnih garaža.

