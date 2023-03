"TRAŽIM ORTAKA ZA KUPOVINU" Oglas za plac na obali jezera RAZBESNEO SVE! Srbin za OVO želi 35.000 €: "To ni sa kumom NE BIH UZEO"

"Tražim ortaka za kupovinu placa na Gružanskom jezeru" stoji na početku oglasa jednog korisnika na Fejsbuk grupi za prodaju i kupovinu nekretnina u Srbiji, što je startu navelo sve da prokomentarišu objavu.

Naime, čovek je odlučio da proda 9 ari placa koji se nalazi samoj obali jezera, a poseduje i kućicu i letnjikovac.

foto: Printscreen/Facebook/Seoske kuće i imanja prodaja i kupovina

Takođe, poseduje i ogradjen put do placa i vode, a celokupan placa sa sve objektima je 35.000 evra.

Osim zanimljivog "intra", cena nekretnine uspela je da izazove salvu komentara.

" 35000 e.... Cccccc, mnogo", "Čuj...ortak? Pa to ni sa kumom ne bi uzeo???? Prijatelju... Pazi se ortaka", "Sreća te se plac može prostirati do jezera i graditi na samoj obali vodozahvata", "To je jedno od ruznijih mesta koje sam videla" - samo su neki od njih.

