"GOVORILI SU DA KRIZA STIŽE IZ KINE, A FINANSIJSKI KRAH KRENUO JE BAŠ OD NJIH" Bušatlija: Oni su trn u oku najbogatije MILIJARDE

Srbija je definitivno šampion u privlačenju stranih investicija. Prema broju stranih direktnih investicija Srbija je u 2019. godini bila na prvom mestu od ukupno 105 država, dok je 2020. godine zauzela peto, a 2021. godine šesto mesto.

Sudeći po investicijama koje su stigle u prva tri meseca 2023. godine, Srbija ima dobre šanse da se vrati na tron.

Mahmud Bušatlija, savetnik za investicije i razvoj, izneo je svoje mišljenje o ekonomskoj situaciji u Evropi.

Kako kaže Bušatlija, imamo nešto što se zove kolektivni Zapad sa svojih milijardu i sto miliona stvanovnika, a sa druge strane, još jedan naziv, a to je kolektivni jug, koji se ne uklapa u poglede tog zapada.

- To je sedam milijardi ljudi koji se ne uklapa u poglede zapadnog sveta. Što se tiče kolektivnog zapada nešto što se moglo predvideti, sada se jasno vidi. Bilo je jasno da sledeća kriza će opet doći iz Amerike i ako je Zapad govorio da će kriza doći iz Kine - rekao je Bušatlija.

On misli da če centar haosa biti evropska unija.

- Haos će biti u državama koje su naslonjene na Evropsku uniju i države EU. Sad se vidi da im je pogođen bankarski sistem. Imamo Ukrajinu kao problem, a to je veći problem nego pandemija, jer je došlo do energentske krize - dodao je.

Evropa se nije izborila sa tim, nastavlja Bušatlija.

- Izvoz energenata se nije smanjio. Samo taj isti gas i nafta dolazi do Evrope iz treće ruke, a Evropa to plaća. Ne može da računa da ima jeftine energente. Zbog toga se ne razvijaju, jer su sami sebi onemougućili da kupe šta im treba. Poskupljenjem su se doveli u situaciju da moraju da daju više para. Hajde, onda, sada da se posvađamo i sa Kinom, ne znam šta da kažem, zaista, dokle oni mogu ovako da opstanu sa tom politikom - kazao je Bušatlija.

Prokomentarisao je i IT sektor na teritoriji našeg kontinenta.

- Kada pogledate nove licence i nove pozicije, IT sektor je takođe pogođen. On nije toliko značajan za Ameriku. Novi proizvodi visoke tehnologije u poslednjih šest-sedam godina mnogo su skuplji nego u proteklih nekoliko godina. IT više ne funkcioniše i to je već vidno. Sve se moralo odraziti na banke. Većina kapitala je poticalo iz IT i to je već vidno. Kada vidite kako se ponaša Kina na određene zabrane iz Amerike, što se tiče izvoza čipova, Kinezi su prisiljeni da smisle nešto i sad su, opet, dva koraka ispred Amerikanaca. Kada imat milijardu i po stanovnika naći ćete više genijalaca u odnosu na Ameriku. Američki srednjoškolci su pobedili na matematičkoj olimpijadi sveta, ali kada pogledate ko je to, to su četiri Kineza - rekao je.

Bušatlija je dao osvrt i na potencijalne posledice koje Evropa može osetiti u narednom periodu.

- To je jedan deo javnog obaveštavanja u ovoj situaciji. Videli ste kako se Amerika odnosila na propadanje dve beznačajne banke. Prosečan Amerikanac ne zna kako živi, ali sve radi na kredit. Evropa je dosta pomogla u tom načinu života, malo se više trošilo bez razmišljanja. Kriza u finansijskom sektoru ne utiče u potpunosti na naš bankarski sistem, jer je on naš, zatvoren je. Pare koje dolaze sa strane donose i razne efekte i prenose veliku evropsku inflaciju. Iako nije prešla deset odsto, to je za Evropu strašno veliko. Smatra se da je 3 odsto normalno - pojasnio je.

