SRPSKI STRUČNJAK O MONTAŽNIM KUĆAMA, ZA I PROTIV! VREDE LI? Ključ u ruke 600-700€ po kvadratu, ako je fensi-šmensi i do 1.200!

BEOGRAD - Miša Đoković, procenitelj nekretnina sa dugim iskustvom, govorio je o montažnim kućama u Srbiji koje su, čini se, sve popularnije, posebno kad je reč o vikendicama, kućama za odmor na planinama, pored reka, jezera...

On je govorio o ceni izgradnje montažnih kuća po kvadratu, ali i skrivenim troškovima kad je reč o ovom tišu gradnje. Izneo je argumente i "za" i "protiv" kao i nekoliko korisnih saveta, posebno za mlađe kupce nekretnina.

Koliko stvarno košta montažna kuća, skuplja ili jeftinija od "prave"?

Kad je reč o ceni izgradnje montažne kuće po kvadratu, najniža se kreće od 400 evra, a zavisi i da li je reč o vikendici ili porodičnoj kući za svakodnevni život, odnosno kući za odmor, kolibi, splavu...

foto: TV Prva/150 minuta printscreen

- Na Zapadu su skoro sve kuće montažne, postoji 7-8 vrsta montažnih kuća na Zapadu. Takvih je 90 odsto, to je tzv. laka gradnja koja ima drvenu oplatu, unutrašnjost i fasadu - kazao je Đoković gostujući na TV Prva.

Većina naših ljudi misli i da je montažna kuća od nekakvih delova koji se sklapaju na licu mesta, a to je fabrička proizvodnja. To je prava kuća na temeljima, koja može imati i podrum. Pripadaju klasi C - od 90 do 100 kilovata potrošnje struje. Imaju dobru izolaciju i otpornije su na zemljotrese.

Savetuje i kad se kupuje plac - Plac je dobro kupiti ili na proleće ili na jesen, plac se nikad ne kupuje zimi kad je pod snegom ili leti kad je sve zaraslo i trava visoka. Tako ne možete da vidite šta kupujete.

Cena se razlikuje i od vrste građe, je li drvena, panelna, blokovska gradnja, da li imate temelje i kakve i želite li i završnu keramiku, sve instalacije, ključ u ruke...

Kad je reč o rasponu cene gradnje ona se kreće od 350-400 do 1.000-1.200 po kvadratu ako je, kako kaže Đoković, "fensi-šmensi".

- Prosečna cena montažne kuće ključ u ruke kreće se između 600 i 700 evra. Do pre dve godine cene su bile znatno niže ali u međuvremenu je skočila cena struje, goriva, ali i radnika kao i materijala, a sve se to uračunava u cenu. U odnosu na 2021. godinu i korona pomamu za placevima, vikendicama i kućama, cena je veća 30-50 odsto - kaže Đoković.

On naglašava da montažna kuća ima i ove troškove - temelj i podrum ne ulaze u cenu a najčešće ni završna oprema poput patosa - tarket, parket, keramika... a gletovanje i krečenje je stvar dogovora.

foto: Shutterstock

Dodao je i da se tendencija kupovine vikendica i kuća za odmor, za kraći beg iz grada, u Srbiji nastavlja. To je jedna vrsta kupaca, a druga su oni koji traže u okolini, blizu mesta stanovanja, ali problem je infrastruktura.

- Kupite kvalitetan plac, a nemate asfalt, kanalizaciju, kvalitetnu struju nego stalno pada napon... To je kod nas veliki problem - kaže iskusni procenitelj.

"Ja sam tradicionalista, uvek sam za zidanu kuću"

Ja sam tradicionalista pa sam uvek za tradicionalnu zidanu kuću dok mladi nemaju vremena i kad da se bakću s majstorima. Kad je reč o zidanoj klasičnoj kući nju možete da gradite i otplaćujete u ratama.

- Znate ono, digne kuću od blokova, pa fasadu kasnije, pa kaže sad ću jednu sobu da sredim a drugu za šest meseci... Kod montažne to ne može. Ona traži prvo avans a onda i celu cenu, pa sami morate da je održavate zavisno od kog je materijala - morate da je mažete, zaštićujete... - kaže Đoković i dodaje:

"Ja bih bio na mestu Donalda Trampa da to znam" Na pitanje kad će pasti cene nekretnina u Srbiji a tržište se stabilizovati, kaže da nažalost nema skorijeg pada cena nekretnina kod nas. - Pratiće evro inflaciju a tržište se neće smiriti pre novembra i decembra, dotad nema pada - kaže on dodajući da bi bio na mestu Donalda Trampa da to zna.

- Kuća traži radnika! Nije to kao stan da zaključate vrata, počistite jednom nedeljno i triput godišnje generalku... Ako vam se jedan crep polomi a vas nema dva-tri dana kod kuće, počne da curi i napravi štetu a nema ko drugi to da uradi i popravi nego vi - dodaje on.

Kad je reč o materijalu od kog se grade montažne kuće, naglašava da kao osnova preovladavaju drvo i gips.

- Kažu garancija im je 30-50 a neki tvrde i 100 godina a ko vam to garantuje kad ta firma propadne - smatra Đoković koji kaže da je u samom jezgru grada Beograda nemoguće naći plac za gradnju klasične a kamoli montažne kuće.

Kurir.rs/TV Prva/150 minuta