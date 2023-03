MASOVNI PROGRES BESPILOTNIH LETELICA DONOSI NOVU ERU DOSTAVE! Stručnjaci spremni za budućnost: Stižu dronovi za kargo transport

Rat u Ukrajini pokazao je da su bespilotne letelice neizostavni deo modernog ratovanja. Dronovi se, osim prikupljanja snimaka za moguće ratne zločine, koriste i za pregled zgrada koje su pogodjene i za pomoć u obnavljanju oštećenih ili pokvarenih izvora napajanja.

foto: Kurir.rs

Sima Marković, predsednik Nacionalnog klastera bespilotnih letelica i Žarko Katančević, načelnik odeljenja za upravljanje vazdušnim saobraćajem Direktorata civilnog vazduhoplovstva govorili su o onome što je rat u Ukrajini doneo.

foto: Kurir tv

Upotreba bespilotnih letelica je započeta još pre prvog svetskog rata, ukazuje Marković, a dron je letelica koja ima određenu namenu.

- Kada bilo koji tip vazduhoplova nosi kameru, ili određenu tehniku to je bespilotna letelica, ali ako nosi na sebi neko sredstvo za uništenje - otrov, bombu - onda je to dron - rekao je Marković.

foto: Kurir tv

Katančević se pridružio razgovoru ističući određene pravilnike o upravljanju bespilotnim vazduhoplovnim objektom.

foto: Kurir tv

- U pravilniku je definisano da svako punoletno lice koje ispunjava zdravstvene kriterijume i prethodno je položilo ispit u direktoratu i može da upravlja vezduhoplovom, ukoliko nije potrebno odobrenje za njegovo korišćenje - kazao je Katančević, navevši proceduru korišćenja:

- Procedura zavisi od tipa drona i u zavisnosti da li se dron koristi za lične potrebe, ili za neke druge delatnosti. Na našem sajtu sve je slikovito objašnjeno. Protokol je da se let najavljuje kontroli letenja koja taj vazdušni prostor ocrtava i svi znaju da se dešava neka aktivnost drona - rekao je Katančević.

02:03 MASOVNI PROGRES BESPILOTNIH LETELICA DONOSI NOVU ERU DOSTAVE!

Svako sredstvo koje se napravi može se koristiti za onu namenu za koju želite, kako kaže Marković.

- Dronovi se kreću svaki dan, ali se o tome ne priča. Mi predlažemo jedan program za kontrolu bespilotnih letelica koji će da kontroliše vazdušni saobraćaj, tako da ne može da uđe nijedna letelica sa strane, a one letelice unutar države znaće se zašto leti i za šta se upotrebljavaju, uz odobrenje - ukazao je Marković, pojasnivši kakvi sistemi će se koristiti za detekciju dronova.

- Postoje različiti sistemi. Radarski sistemi ne mogu da se koriste, jer su dronovi i bespilotne letelice jako male. Jedan sistem je da se prati pomoću prisluškivanja emitovanih signala. Letelica ima komunikaciju sa određenom stanicom i satelitom. Pomoću toga postoje načini da može da se utvrdi tačno kako i kojom brzinom ide letelica. To je jedinstvena oprema i nema je mnogo - kazao je on.

Razvoj dronova i rat u Ukrajini doneli su novo doba ratovanja i konzumiranja ovih sredstava, primećuje voditeljka Olja Lazarević.

Katančević se složio.

- Postoje pilot projekti koji rade dostavu određenih predmeta. Pratimo dešavanja u Evropi. Ne verujem da će biti dostave od vrata do vrata, ali, u Evropi, sve je u fazi istraživanja. Razvijaju se dronovi za kargo transport to su dronovi veličine od više desetine metara do petnaest metara! Postoje pilot projekti. Na nama je da pratimo, a naš pravilnik usaglašavamo sa pravilnikom koji je na snazi u svim državama EU i nadam se da ćemo spremno dočekati budućnost - otrkio je Katančević, a Marković dopunio:

- U Africi se već koriste bespilotne letelice za dostavu medicinske opreme i lekova.

