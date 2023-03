"POPUSTI SU ČIST PSIHOLOŠKI TRIK!" Stručnjaci otkrivaju zašto sniženja izazivaju iracionalno ponašanje: NAROČITO SU RANJIVE ŽENE

Veliki popusti, ograničena količina proizvoda i velike gužve često dovode do svadja kupaca i guranja, pa čak i tuča, sa neretko tragičnim ishodom. Da li je ceo svet podlegao konzumerizmu i gde smo tu mi?

Na ovo i druga pitanja u jutarnjem programu Kurir televizije odgovaraju Dušan Uzelac, osnivač portala Kamatica.com i Jelena Milošević, psiholog.

- Verujem da nijedan kraj sveta nije pošteđen te vrste ponašanja. Kad se daju popusti kao, recimo na Crni petak onda se stvara pritisak da će roba po toj sniženoj ceni moći u jako kratkom roku da se pribavi i da su to neki ograničeni proizvodi. Imate pritisak da ako sad ne kupite taj proizvod nikada ga nećete kupiti i onda ljudi naravno žele da to nešto pribave - kaže Milošević.

Uzelac je objasnio da se u davanju popusta krije psihološki trik koja stvara posebno psihofizičko stanje kod kupaca.

- Sukob oko ćevapa je vanredno ponašanje. Bilo mi je malo smešno jer sam napravio paralelu sa načinom na koji se to događa u svetu. Naši penzioneri bar nisu naoružani. Ovde se dešava da se izgubio zdrav razum. Hoćete nešto da uzmete, dođete do proizvoda i shvatite da to još neko drugi želi.

- To je psihološki trik da vi reagujete na način na koji reagujete i na to su posebno osetljive žene. Žene imaju majčinsku funkciju ugrađenu u sebi i samim tim je ograničenost resursa njima mnogo veći problem nego muškarcima. Kada imate ograničen resurs isključi se racio da li to meni treba. Uključi se strah koji kaže možda ostanem bez ovog i to je u stvari ono što je generator ovakvog ponašanja - kaže Uzelac.

