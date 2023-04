NOVI USLOVI ZA PENZIONISANJE NA SNAZI Pomerila se starosna granica, u ovim slučajevima i staž! Ovako izračunajte IZNOS penzije

Nova pravila za penzionisanje žena počela su da važe 1. januara, a uslovi za odlazak u redovnu penziju za muškarace ostaju isti, ali to nije slučaj i kada govorimo o prevremenom penzionisanju.

Naime, žene u starosnu penziju sada mogu sa 63 godine i 6 meseci života, umesto 63 godine i četiri meseca, koliko je potrebno prošle godine. Potreban broj godina radnog staža ostaje isti i iznosi minimum 15 godina.

Muškarci u starosnu penziju idu po starom - sa 65 godina života i 15 godina staža upisanog u radnu knjižicu.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju izmenjen je 2014. godine, pa će se za žene uslovi za penziju menjati i to po pravilu da se starosna granica pomera u rasponu od dva do šest meseci godišnje. Uslovi će se menjati svake godine sve do 2032. kada će žene u penziju moći sa 65 godina starosti.

Prevremena penzija

Promenjeni su uslovi i granica za odlazak u prevremenu penziju i to za oba pola. Prema novim pravilima, muškarci ove godine u prevremenu penziju idu sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 60 godina. Za žene je uslov 40 godina staža osiguranja i najmanje 59 godina i šest meseci života.

Za oba pola je, međutim, jednako pravila po mogu redovno da se penzionišu sa 45 godina staža, bez obzira na starost. Postoji samo jedan uslov, a to je da je poslodavac vreme tokom redovno uplaćivao doprinose.

U Fondu PIO pojašnjavaju da se penzija u ovom slučaju trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju u toj kalendarskoj godini, a ukupan iznos umanjenja za prevremenu starosnu penziju može maksimalno da iznosi 20,4 procenta.

Na primeru starosne penzije u visini od 30.000 dinara, ukoliko se prevremeno penzionišete tri godine ranije, onda bi vam mesečni ček bio manji za oko 3.700 dinara, odnosno da bi iznosio 26.300 dinara.

Uslovi za odlazak u prevremenu starosnu penziju će se podizati do 2024. godine, kada će uslov i za žene i muškarce biti 60 godina života i 40 godina staža osiguranja.

Kako se računa iznos penzije

Visina starosne penzije određuje se prema ostvarenom penzijskom stažu i zaradama, odnosno osnovicama osiguranja za koje je plaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Obračun se vrši stavljanjem u odnos ukupne zarade (osnovice) osiguranika, u pravilu, počev od 1. 1. 1970. godine sa prosečnom godišnjom zaradom u Republici Srbiji za svaku kalendarsku godinu i na taj način izračunava godišnji lični koeficijent, s tim što on ne može biti veći od pet.

Zbir godišnjih ličnih koeficijenata se deli sa periodom za koji su obračunati i dobija se lični koeficijent koji ne može biti veći od 3,8.

Tako dobijen lični koeficijent se množi sa ukupno ostvarenim penzijskim stažom i opštim bodom koji predstavlja fiksni iznos koji se usklađuje na isti način kao i penzija.

Osiguranicima ženama staž se uvećava u određenom procentu. Staž za obračun iznosa penzije ne može iznositi više od 45 godina.

Prevremena starosna penzija se određuje na isti način kao i starosna penzija, s tim što se trajno umanjuje za 0,34% za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju. Umanjenje može iznositi najviše 20,4%.

Invalidska penzije se određuje na isti način kao i starosna penzija, s tim što se prilikom obračuna uvećava i za dodati staž koji zavisi od navršenih godina života i pola osiguranika.

Ako je invalidnost prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću, penzija se obračunava prema penzijskom stažu od 40 godina.

Porodična penzija se određuje od starosne, odnosno invalidske penzije umrlog osiguranika, odnosno korisnika, i to u procentu koji zavisi od broja članova porodice (za jednog člana 70%, za dva člana − 80%, za tri člana − 90%, za četiri i više članova − 100%).

Ako je penzija manja od najnižeg iznosa penzije utvrđenog u skladu sa zakonom, određuje se najniži iznos penzije koji zavisi od kategorije osiguranika koji se određuje prema pretežno navršenom stažu osiguranja.

Korisniku penzije koji je ostvario i inostranu penziju pripada razlika do najnižeg iznosa penzije, ako je zbir penzija manji od najnižeg iznosa penzije. Pritom, ne zaboravite da uskoro slede dva povećanja penzija u malom razmaku. Tako u novembru sledi povećanje od 9 a u januara od 12,5 odsto. Kumulativno povećanje primanja najstarijih sugrađana biće nešto više od 20 odsto.

