VUČIĆ O EPS: KADA SE MENJAJA NA BOLJE, SVUDA SU OTPORI! Svi bi da sačuvaju privilegije, ako je moguće da ne rade više nego manje!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na otvaranju dela auto-puta od Novog Beograda do Surčina, osvrnuo se i na aktulana dešavanja u Elektroprivredi Srbije.

Predsenik Aleksandar Vučić je objasnio zašto se neki protive reformama foto: Kurir Televizija

- Što se EPS tiče, važno je to pitanje. Ali to vam je kao i u svemu drugom, to vam je kao i u državi... Kada smo krenuli da menjamo stvari, otpori su svuda na svakom mestu, štrajkovi na svakom koraku, svuda sve ide teško, svi hoće da sačuvaju svoje privilegije, svi hoće da nastave da lepo žive, ako je moguće da se ne radi više nego da se radi manje... Zato smo mi pozvali one koji to najbolje znaju u svetu da nam po tom pitanju pomognu - istakao je predsednik Aleksandar Vučić.

EPS će biti zatvoreno akcionarsko društvo stoprocentno u vlasništvu države foto: BETA Amir Hamzagić

On je krajem 2022. godine sa delegacijom Srbije tokom zvanične posete Norveškoj, u kojoj je bila i Dubravka Đedović, ministarka rudarstva i energetike, razgovarao o tome da domaćinima o tome da Srbiji prenesu svoje dragoceno iskustvo u oblasti reforme energetskom sektora.

- Da li će da bude bezbroj otpora, onih trikova najbednijih i najjadnijih: "Je li, a dovodiš nam Norvežane, a nema Srba pametnih" i tako dalje... I onda šta da na to kažete?! A što si doveo Kampaca? A to ti se sviđa, a ovo ti se ne sviđa! Što si doveo celu petorku Parztizana?! A to ti se sviđa, ovo ti se ne sviđa! Ali to vam tako ide, to je Srbija i ta borba protiv privilegija će uvek biti teška, uvek za političare najteža, za one ljude koji se obraćaju narodu - zaključio je tokom današnjeg obraćanja predsednik Vučić.

