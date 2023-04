Vlada Srbije odlučila je da izmeni Uredbu o ograničenju visine cene osnovnih životnih namirnica.

Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica koja je važila do 31. marta 2023. godine, a doneta je u cilju zaštite tržišta, odnosno sprečavanja deformacija u formiranju cena koje su izuzetno važne za snadbevanje potrošača, biće produžena do kraja aprila (tačnije do 30. aprila)

Ova odluka već je stupila na snagu, a to znači da one neće smeti da poskupe.

