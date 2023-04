NIT’ PLATE, NIT’ PENZIJE! Slavica imala posao, stan i brak iz snova a onda se okliznula! Otad čami na Birou zbog ovog podatka u LK

BEOGRAD - Oni koji imaju 50 i više godina i ostanu bez posla, suočavaju se s velikim problemom - još nemaju dovoljno godina za penziju, a poslodavci ih na konkursima za poslove odbijaju zbog godina.

Time su naročito pogođene žene, o čemu svedoči i primer Slavice (49) koja je ostala bez posla i koja zbog svojih godina već dve godine ne uspeva da nađe novi posao.

Prema rečima predsednice Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranke Savić, ovaj problem, iako je manji nego do pre 10 godina, i dalje postoji, ali zbog manjka radne snage koji vlada na našem tržištu rada, postoje poslovi na kojima su ljudi od 50 godina i stariji i te kako dobrodošli.

Slavica (49) je već dve godine u potrazi za poslom, a 20 godina je radila u hemijskoj industriji i otkaz je dobila po povratku sa bolovanja nakon što je slomila nogu?! Da stvar bude gora, ima i kredit.

foto: Ana Paunković, Shutterstock

Besmisleno je što poslodavci ne shvataju najvažnije: radnik od 50 ima znanje, iskustvo i veliku decu pa ne trči svaki čas na bolovanje

“Besmisleno je što poslodavci ne shvataju da osoba od 50 godina ima znanje i iskustvo, pritom najčešće odraslu decu, pa ne uzima bolovanje svaki čas i ne trči kući da ih čuva, plus još 15 godina do penzije. Ali, shvataju da moraju da je poštuju i adekvatno plate, klince mogu da menjaju za male pare… E, tu leži zec”, glasio je jedan komentar, piše Nova.

“Nije u pitanju posao za koji je neophodno biti mlad i fizički jak, zapravo bi trebalo ceniti njeno iskustvo i godine provedene u poslu. Može da nastavi i da radi iskusno i da bude mentor mlađim kolegama koji tek dolaze”, dodao je drugi čitalac, dok je treći kratko dodao:

“To je to, niko ne priča o ovoj grupi, pogotovo nezaposlenih, od 50-65/67 godina. Niti posao, niti penzija. O ovome treba dokumentarac da se napravi”.

foto: Shutterstock

I zaista, oni koji pređu 50. i ostanu bez posla, nađu se u velikom problemu prilikom traženja novog posla i to često samo zbog godina koje imaju.

Prema rečima predsednice Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranke Savić, ovo je problem koji postoji godinama, pa i decenijama, iako nijedan poslodavac neće da kaže da nekog neće zaposliti zbog godina, budući da je takva diskriminacija zakonom zabranjena, već će naći neki drugi razlog.

Ipak, dodaje, situacija se u poslednje vreme “prinudno” poboljšava.

“Razlog je manjak radne snage, zbog čega su poslodavci više nego ranije otvoreni za zapošljavanje osoba koje imaju 50 ili više godina”, objašnjava sagovornica.

Ona, međutim, naglašava da su žene tih godina u većem “problemu” nego muškarci. “Za muškarce tih godina kažu da su ‘u najboljim godinama’, a žene su ‘babe’, tako da je njima mnogo teže”, dodaje Savić.

Ipak, postoje neke profesije u kojima će žene starije od 50 godina ipak nešto lakše naći posao - to su poslovi u kuhinjama, trgovini, ali i tekstilnoj industriji.

Što se tiče plata na ovim pozicijama, prema trenutno dostupnim podacima, one se u trgovini kreću od 40.000 do 65.000 dinara, za pomoćne radnike u kuhinji nudi se uglavnom oko 55.000 do 65.000 dinara, a u tekstilnoj industriji nude se zarade u proseku od oko 50.000-60.000 dinara.

“Imali smo dosta slučajeva gde su žene članice sindikata, koje imaju 50 ili više godina, uspevale da nađu posao u trgovinskim lancima”, dodaje Ranka Savić.

Što se tiče poslova za pedesetogodišnje i starije muškarce, oni često rade kao radnici obezbeđenja ili portiri, kojima se, prema trenutnoj ponudi u oglasima, u proseku nudi oko 50.000-55.000 dinara.

Ipak, prema rečima Ranke Savić, bilo je slučajeva i gde su poslodavci tražili isključivo starije ljude. “Bio je slučaj jedne kompanije koja je tražila starijeg inženjera, upravo zbog godina radnog iskustva i da bi mogao da podučava mlađe kolege”, kaže ona.

“Svi poslodavci uglavnom traže mlađe ljude, koji će manje da izostaju zbog, recimo, bolovanja. Ipak, iako problem postoji, on je manji nego pre 10 godina”, zaključuje naša sagovornica.

Kurir.rs/Nova