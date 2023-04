OVE TRI VOĆKE ĆE NAJVIŠE POSKUPETI ZBOG SNEGA U APRILU! Agroekonomista Galetin o najgorem scenariju koji se može desiti u Srbiji

Sneg u aprilu kad mu vreme nije. Pao je rekord u količini snega star 150 godina. I koliko god to bilo zanimljivo deci, a neprijatno onima koji su već stavili letnje gume na svoje automobile, ono od čega ipak svi strahuju jeste pitanje šta će biti sa usevima i da li nas zbog ovog rekorda možda čekaju više cene voća i povrća.

Jer ako se temperatura spusti za više od tri stepena ispod nule - to nikako nije dobro, kažu poljoprivrednici. U direktnoj opasnosti je voće koje je već procvetalo, kao što su breskve i kajsije.

O ovoj temi voditelji "Pulsa Srbije" Milica Marković i Miloš Anđelković razgovarali su sa agroekonomistom Žarkom Galetinom.

- Svakako da u ovom periodu sneg nije uobičajena pojava, mada se u poslednje vreme sve češće javljaju nepogode, poput letnjih suša. Ko će imati najveću štetu? Najverovatnije malina, jedan od naših izvoznih aduta. Koštičavo voće, nažalost, pre svega kajsija, breskva, one koje su otvorile cvet i nebranjene su od mrazeva. Najbezbednije su jabuka i kruška koje imau kasnije cvetanje. Mogu se očekivati značajniji gubici - objasnio je Galetin.

Agroekonomista je upozorio i na mraz koji je najavljen tokom sutrašnjeg jutra.

- Ono što je dobro da se ne najavljuju dugotrajniji mrazevi i ledeni dani. Ipak, i 3-4 sata na minus 3 stepena može da nanese veliku štetu. Tako će biti sutra kako je prognozirano. To može da bude ozbiljan problem i da nanese štetu i do 30 odsto. Ipak, ako se sneg zadrži na voćkama, on može da zaštiti cvet voćki od niskih temperatura. Da li će se taj scenario desiti, ne znam, ali ako se sneg naglo otopi i dođu niske temperature, to bi bio najgori scenario - dodao je Galetin.

