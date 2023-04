FRKA NA SASTANKU U EPS - ČLANOVI SINDIKATA DOBACIVALI MINISTARKI: Evo šta se dešavalo iza zatvorenih vrata

"Ko se zadnji smeje, najslađe se smeje", dobacio je jedan od članova sindikata EPS-a ministarki Dubravki Đedović tokom upravo završenih pregovora sindikalaca sa predstavnicima Ministarstva energetike. Na njeno pitanje “Jel vi to meni pretite”, predstavnik radnika je zaćutao.

Ova situacija, međutim, pokazuje da će u preduzeću, koje važi za jednog od najvećih gubitaša, biti još dosta otpora uperenih protiv napora da se stvari konačno dovedu u red.

Kako “Kurir” saznaje, ovo nije jedina provokacija koja je stigla iz sindikalnih tabora u prethodnih nekoliko dana. Naime, sve vreme dok su razgovori o transformaciji Elektroprivrede Srbije trajali, stizale su prozivke na račun kabineta ministarke Đedović. Čini se da na ovu priču nije ostalo imuno ni rukovodstvo, koje je uporno miniralo najavljenu reformu na koju se čeka još od 2014. kada je i doneta odluka da EPS predje u akcionarsko društvo.

foto: Nebojša Babić

Na kraju rezultat glasanja bio je tri prema jedan za nastavak reformi. Da podsetimo, ranije su i sva druga ministarstva dala pozitivno mišljenje. Čini se I da je predsednik Aleksandar Vučić prepoznao negativne impulse koji stižu iz sindikalnih, ali I rukovodećih krugova EPS-a, što pokazuje i njegova nedavna izjava:

- Kada smo krenuli da menjamo stvari, otpori su svuda na svakom mestu, štrajkovi na svakom koraku, svuda sve ide teško, svi hoće da sačuvaju svoje privilegije, da nastave da lepo žive, ako je moguće da se ne radi više nego da se radi manje... Zato smo mi pozvali one koji to najbolje znaju u svetu da nam po tom pitanju pomognu...Ali to vam tako ide, to je Srbija i ta borba protiv privilegija će uvek biti teška, uvek za političare najteža, za one ljude koji se obraćaju narodu.

U Ministarstvu rudarstva i energetike nisu želeli da komentarišu ovaj slučaj, već nam je kratko rečeno da je najvažnije da se proces reforme završi do kraja.

kurir.rs