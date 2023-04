MMF POZITIVNO OCENIO SVE REFORME U SRBIJI: Do 2030. oko 40 odsto proizvodnje EPS biće iz obnovljivih izvora

MMF je pozitivno ocenio sve što smo uradili, kao i reforme koje upravo sprovodimo. Naša ekonomija stoji čak malo bolje nego neke veće i razvijenije i što je najvažnije i dalje raste. Lane je stopa rasta BDP-a bila 2,3 odsto, a naš BDP je prvi put vredeo više od 60 milijardi evra, uprkos kovidu, ratu, krizi poplavama... Udeo javnog duga u BDP-u 51,5 odsto, daleko ispod Mastrihta, dok je prosećno u Evropi 95 odsto, rekao je Siniša Mali, ministar finansija.

- Planirali smo minus od 74,9, a imali 26,8 milijardi dinara, samo u prvom kvartalu, to su rezultati koje je MMF izanalizirao. Veoma je važno da očuvamo kredibilitet zbog investitora. Kada pogledate deficit tekućeg bilansa, prošle godine je bio nešto veći samo zato što smo imali uvoz skupljeg gasa, kao i struje. Bilo je pitanje ne cene, već da li će toga uopšte biti, ali obezbedili smo dovoljne količine energenata -objasnio je Mali.

Ministar je naveo da očekuje ubrzanje rasta naše ekonomije i ove i sledeće godine i izrazio nadu da će posledice rata u Ukrajini koje su užasne po ekonomijuuskoro prestati.

- Do kraja maja izlazimo sa strategijom rasta energetskog sektora u narednim decenijama - istakao je Mali.- Možda najvažniji deo toga je EPS. Do 2030. oko 40 odsto njegove proizvodnje mora da bude iz obnovljivih izvora. To traže i strani investitori koji kupuju struju. Nema govora o privatizaciji EPS-a, želimo da ceo sektor bude bolji i efikasniji.

