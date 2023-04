OVAKO IZGLEDA NAJSKUPLJA JAHTA NA SAJMU NAUTIKE Cene skoro i do 500.000 €! Jedna luksuzna mašina već "PLANULA", potražnja sve veća

Na 43. Međunarodnom sajmu nautike, lova i ribolova, koji je danas otvoren na Beogradskom sajmu, najskuplja jahta košta 450.000 evra, a kako je potvrđeno na štandu na kom je i izložena, već postoje zainteresovani kupci za ovaj model, te je takoreći prodat.

Model najskuplje jahte je Kranki z35, a najveća potražnja u srednjoj kategoriji je za jahtu istog proizvođača čija se cena, zavisno od opreme kreće između 170.000 i 180.000 evra.

- Već dugo smo na sajmu. Izlažemo Kranki, italijanski brend, Monterej i gumenjake. Imamo 35 fita odnosno 12 metara, to su modeli z35. Sajamske cene su sa popustima i trajaće još 15-20 dana - rekli su sa ovog štanda.

1 / 3 Foto: Beta/Milan Obradović

Cene vodenih skutera se kreću od 13.000 do 30.000 evra, čamci od 22.000 do 100.000 evra, a sajamski popusti se kreću oko 20 odsto za plovila do 50 odsto za opremu kao što su odela i ostala oprema za boravak na čamcu i u vodi.

Međutim, ovja štand jedini izlagač koji je već prvog dana prodao model, ipak, cene ostalih jahti su značajno niže. Kako je potvrđeno ispred drugih, prodata je i jedna od njihovih jahti koja se pravi po porudžbini i to za 270.000 evra.

- Nama je najmanja prodaja na sajmu, ali smo svakako zastupljeniji na francuskom tržištu - rečeno je na štandu.

Što se tiče cena, ove godine su nešto više u skladu sa ekonomskom krizom u Evropi, jer su jahte i čamci uglavnom iz uvoza, ali uprkos tome interesovanje postoji.

Na ovogodišnjem sajmu izlagači su pripremili ponudu sa popustima i za opremu za ribolov, a na štandovima se može pronaći gotovo sve - od štapova za pecanje, mamaca i mreža do šatora.

Kurir.rs/Telegraf