SRBIN NUDI SATNICU OD 1.000 DINARA, A RADNIKA NEMA! Ljudi u šoku što se niko NE PRIJAVLJUJE: Evo o kom poslu je REČ

Dok određeni broj ljudi prigovara kako je prosto nemoguće naći posao, sa druge strane nailazimo na poslodavde koji se žale kako su u nemogućnosti da nađu radnike. Da je to istina, potvrđuje objava na jednoj grupi na Fejsbuku, u kojoj je izvesni proizvođač humusa za biljke progovorio upravo o ovoj situaciji.

Naime, ovaj proizvođač humusa istakao je da je pokušavao da pronađe radnike za prosejavanje humusa glistenjaka, te im je čak nudio i satnicu od 1.000 dinara, ali on u tome nije uspeo.

"Nemam potrebu za stalnim radnicima, ali recimo u nekom periodu godine, konkretno sada, ima posla za par ljudi, za desetak dana. Posao nije težak, radim ga i ja, kao i članovi porodice, između ostalog i deda od 82 godine. Po mojoj proceni, za sat vremena mogli bi da zarade i do 1.000 dinara. Ali, neće niko. Šta se dešava? Nema ko, ili ima, a neće. Kolika bi trebalo da bude satnica po vama za ne toliko težak fizički rad?", upitao je član jedne grupe na Fejsbuku, a čija je svrha okupljanje preduzetnika.

Naime, ubrzo su se u komentarima oglasile njegove brojne kolege preduzetnici, koji nisu bili iznenađeni ovakvom situacijom. Naprotiv, mnogi su naveli ispod objave da su često imali muke da pronađu ljude za rad.

Ali, bez obzira na prethodna iskustva, mnogi su šokirani činjenicom da ima ljudi koji se žale kako nikako ne mogu da nađu pristojan posao, a da sa druge strane postoje oni koji odbijaju da rade posao za dnevnicu koja bi, nakon osam sati rada, iznosila čak 8.000 dinara.

Ovaj posao obuhvata prosejavanje glistenjaka i stavljanja u džakove. Dnevno se radi onoliko koliko se želi, a za svaki odrađeni sat dobijate po hiljadu dinara.

"Problem je u tome što i sami kažete ima posla svega 10 dana...pa neka je 50 evra dan, a i to nije zagarantovano, neće niko da se cima da radi i lagani fizički posao za 500 evra jer time ništa specijalno u svom životu ne rešava! To su poslovi za mlade, jako mlade ljude kojima treba "brzi novac" za more, telefon i slično. E sad, teško je naći uopšte mladu osobu u vašem mestu kojoj će sve to da se poklopi...da može, da se uklapa vreme, da hoće i slično", glasi jedan od komentara članova grupe.

"900 dinara po satu je više nego što arhitekta sa fakultetom ima kad se zaposli. I više i previše nego fer i korektna satnica", glasi jedan od komentara.

O kakvom poslu je reč?

Proizvodnja humusa kao đubriva za biljke može da se obavi na više načina, a jedan od njih jeste i upotrebom mnogima poznatih kalifornijskih glista.

Radi se o glistama čija dužina iznosi osam centimetara, a koje žvakanjem i sisanjem u humus prerađuju karton, talog od kafe, otpatke od voća, i još mnoge druge stvari.

Mnogi stručnjaci kažu da je ovaj humus glistenjak znatno kvalitetniji za prehranu biljaka, te da nadmašuje bilo koje mineralno đubrivo.

Tokom jeseni se glistenjaci prekrivaju slamom ili lišćem, a u proleće se prosejavaju upotrebom baštenske lopate kroz milimetarsko sito.

Na taj način se neprerađeni ostaci kasnije vraćaju na dalju preradu.

