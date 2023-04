GDE SRBI PUTUJU ZA PRAZNIKE: Dva noćenja već za 30 evra! Interesovanje veće nego pre korone

Istanbul, Solun, Sofija, Temišvar, Prag, Beč, najščešće su destinacije koje naši ljudi biraju za kratkotrajni predah tokom vaskršnjih i prvomajskih praznika. Vrlo su popularna i mesta iz severne Italije kao i ona iz našeg neposrednog okruženja.

Kako navodi Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije JUTA, aranžmani se bolje prodaju ove godine nego u godinama pre pandemije.

- Najveće je interesovanje za evropske gradove, pre svega za ona najjeftinija putovanja autobusom – ukazuje Seničić. - Tu imamo razna putovanja od dva do pet ili šest noćenja zavisno od destinacije. U našem okruženju, turistima iz Srbije najzanimljiviji su gradovi u Severnoj Makedoniji, Ohrid i Skoplje, koje posećuju ili u kombinovanim turama ili sam Ohrid, te Crna Gora, gde u ovom periodu vlada podjednako interesovanje i za sever i za primorje.

Obilasci gradova u Bosni i Hercegovini, poput Trebinja, Sarajeva, Banjaluke, Mostara takođe se visoko kotiraju na listi s obzirom na niske cene koje se kreću od 30 do 39, pa do 200 evra, zavisno do destinacije i dužine boravka

- U ovom periodu godine uvek je veliko interesovanje i za nešto skuplje aranžmane za evropske gradove, u koje se putuje avionom. To su Istanbul, Rim, Barselona, Lisabon, Valensija, Bolonja, Pariz, a jedan deo njih pokriven je redovnim linijama Er Srbije - kaže Seničić. - Među zanimljivim destinacijama su još i Kipar i Egipat.

kurir.rs