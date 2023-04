OVO NIKAD NIJE BILO, KILO MALINA 24 EVRA?! I od ostalih cena zavrteće vam se u glavi! Svi pitaju pošto, a niko ne kupuje

PODGORICA - Kilogram grožđa košta osam evra, dok je cena jagoda ostala nepromenjena i iznosi 5 evra po kilogramu.

Na zelenoj pijaci u podgoričkom TC Gintaš stigle su i maline. Za kilogram ovog voća, koje stiže iz uvoza potrebno je izdvojiti 24 evra. Toliko košta i kilogram borovnica.

Kako kažu prodavci, kupci se uglavnom interesuju za cenu, ali retki su oni koji kupuju. Uglavnom se kupuju korpice od 125 grama za koje je potrebno izdvojiti tri evra.

Kilogram grožđa košta osam evra, dok je cena jagoda ostala nepromenjena i iznosi pet evra po kilogramu. Nar se prodaje po tri evra, dok su jabuke 1,50 evra, a kivi 1,50 evra. Mandarine su 50 centi skuplje i za kilogram je neophodno izdvojiti dva evra, dok je kilogram pomorandži 1,50 evra.

Kruške se prodaju od dva do četiri evra, pipun je pet evra, dok je grejpfrut 2,50 evra. Patlidžan prodavci nude od evro do 1,50, papriku zelenu šilju od evro do dva, koliko košta i babura, dok je crvena šilja od 2,50 do tri evra.

Zelena salata se prodaje po tri evra, praziluk i raštan su za evro jeftiniji, blitva je 1,50, spanać 2,50, dok brokoli košta 3,50 evra.

Tikvice su od 1,20 do 1,50, karfiol 1,20, boranija 1,50, krastavac od 1,50 do dva, kornišoni 2,50, paradajz od dva do 2,50 evra.

Kilogram krompira je od 0,90 do evro, šargarepa je od 1,20 do 1,50, luk beli pet, crni luk 1,50, crmnički i cvekla su po dva, dok se pasulj prodaje po ceni od tri do 3,50 evra.

