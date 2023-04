SRBI DUGUJU VIŠE OD 3.000 MILIJARDI DINARA! Više od 160.000 građana ima PROBLEM U OTPLATI, i dalje se najviše uzimaju OVI KREDITI

Problem u otplati kredita u Srbiji trenutno ima 161.502 korisnika, što znači da oni kasne najmanje dva meseca kasne u izmirivanju svojih zajmova.

I pored toga beleži se veće zaduživanje stanovništva i to najpre kada je u pitanju gotovinsko i to za 0,3 odsto, stambenih kredita je više za 0,2 procenta, dok se manje ljudi odlučuje da pozajmi novac za refinansiranje i to za 0,4 odsto, a poljoprivrednih je manje za 0,1.

Učešće stambenih kredita u ukupnom zaduživanju stanovništva je 44 odsto. Prema podacima Udruženja banaka Srbije ukupni krediti privrede, građana i preduzetnika na kraju marta ove godine bili su 3.327 milijardi dinara, što je 0,4 odsto više nego u februaru. Pozajmice privrede bile su na iznosu od 1.824 milijarde dinara i veće su za 0,6 procenata nego u februaru, a preduzetnika oko 69,3 milijarde dinara, što je rast od 0,2 procenta.

Dug stanovništva bankama uvećan je 0,2 odsto, na oko 1.434 milijardu dinara. Građani su najviše dugovali na ime keš kredita i to 663,6 milijardi, a na drugom mestu po visini su stambeni i oni za adaptaciju, koji su poslednjeg dana marta bili 631,3 milijarde dinara.

Učešće kašnjenja u ukupnom dugu, po osnovu bankarskih kredita, iznosilo je 2,8 odsto, isto kao i na kraju prošle godine, dok je učešće u dugu po osnovu kredita stanovništvu – činilo 2,3 odsto. To je nešto manje nego na kraju 2022. godine, kada je ovaj procenat iznosio 2,5.

Broj tekućih računa i njihovih korisnika je blago porastao, pa je broj ovih računa 31. marta iznosio 8.535.268, a korisnika 5.719.124.

