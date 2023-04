I TO SE DOGAĐA, CENE IDU DOLE: Evo šta je u Srbiji jeftinije 30 do 50 evra, a iznosi će narednih nedelja biti još niži

Rekordno visokim cenama peleta i ogrevnog drveta došao je kraj. U narednim nedeljama doći će do njihovog blagog pojeftinjenja, pa se zato potrošačima savetuje da već sada krenu u nabavku i ne čekaju oktobar.

Danas imamo neobičnu situaciju da su cene peleta u velikim gradovima niže, a cene ogrevnog drveta više, dok je u u unutrašnjosti obrnuto.

Jedan od razloga zašto cene ogrevnog drveta padaju sporije je što na stovarištima još ima skupo nabavljenog drveta. Sada pokušavaju da to nekako prodaju, a fabrike peleta su izuzetno opterećene zalihama i izvoz ide otežano jer je cela Evropa krcata ovim gorivom.

- Pre mesec dana pelet je pojeftinio za 30 do 50 evra po toni - kaže Ivan Stanković, jedan od beogradskih prodavaca. - Kraj sezone grejanja, jeftinija sirovina i činjenica da ga ima na lageru doveli su do nižih cena. To je sezonsko pojeftinjenje i mislim da cene više neće ići dole.

Naš sagovornik navodi da su prodavci već uplatili ovo gorivo u fabrikama za narednu zimu, a da li će ono poskupeti zavisiće od potražnje i od cene drugih energenata na tržištu.

Realno je, međutim, očekivati da će doći do još jednog blagog pojeftinjenja u narednim mesecima. To neće biti tako značajno, ali se možedogoditi da će već u narednim nedeljama cene biti po par stotina dinara niže. Sada je tona jeftinija između 3.600 dinara i 4.000 nego krajem januara ove godine i u padu je treći mesec zaredom.

Prvo pojeftinjenje peleta je bilo sredinom februara, ono je bilo skromno, da bi drugo, malo značajnije, oko deset procenata, bilo sredinom marta. Ove sedmice su cene spuštene još jednom za oko dva posto i sada su niže nego krajem januara i to u proseku za 12 procenata.

Cene drvnog peleta su različite u različitim regionima u Srbiji i kreću se od 31.000 dinara za uvozni iz Crne Gore, do 34.000 za domaći.

Ogrevno drvo u Beogradu košta oko 10.000 , a u unutrašnjosti od 7.500 do 10.000 dinara.

kurir.rs