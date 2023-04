PLATA 60.000 DINARA, RADI SE OD KUĆE, 4 SATA DNEVNO! Milena: Zaposlila sam se preko oglasa, tada su tražili čak 1.000 radnika

LAKO DO POSLA

Potreban vam je prosečan kompjuter, internet, slušalice i solidno znanje engleskog jezika i kao početnik ćete zaraditi oko 60.000 dinara! Više iskustva donosi i bolju platu, pa tako na svakih šest meseci dobijate još dolar po satu. Idealno za dodatni posao jer je radno vreme najviše 18 sati nedeljno, odnosno po četiri dnevno.

U pitanju je držanje onlajn nastave engleskog jezika malim Kinezima, a prosta računica pokazuje da ćete nedeljno inkasirati 126 dolara, odnosno mesečno oko 500 dolara.

Nišlijka Milena S. gotovo tri godine je u ovom poslu. Kaže, da Kinezi govore jezikom koji niko ne koristi i zbog toga imaju strašan problem. Nastoje da svojoj deci od malih nogu obezbede vrhunsko obrazovanje, a jedan od načina je i da ih bukvalno iz pelena guraju na časove engleskog jezika. Godinama unazad časove su plaćali profesorima iz Amerike, Kanade i drugih zemalja u kojima je ovaj jezik službeni, međutim, kada su shvatili da mogu sve to dobiju za daleko manje para okrenuli su se drugim zemljama.

- Pre desetak godina za Kineze su počeli da rade i Srbi – priča Milena S. - I dok je nekada ovaj posao bio rezervisan samo za diplomirane filologe, danas je važno da imaš bilo koju fakultetsku diplomu, da imaš američki naglasak i da se u tvom govoru ne oseti, recimo, jako R, jednom rečju da zvučiš kao pravi Amerikanac.

foto: Privatna Arhiva

Kako otkriva naša sagovornica, to je zato što oni svojim klijentima ne govore pravu istinu. Odnosno ona nije Milena iz Niša, već izvesna Nensi iz Vašingtona. Njena gazdarica, koja je angažovala je iz Kine i tvrdi da nije jedina koja za njenu školu radi iz Srbije:

- Ona, ustvari, nas odlično prodaje na kineskom tržištu i svima je dobro. Mi za radno vreme, koje je uglavnom oko četiri sata, imamo solidnu zaradu za ovdašnje uslove, a ona za manje novca dobija časove.

OGLAS Oglas za ovaj posao Milena S. je pronašla na jednom našem portalu. Prijavila se, prošla intervjue upoznavanja I provere znanja jezika. U tom trenutku tražili su više od 1.000 ljudi samo iz Srbije.

Kada počnete da radite, objašnjava ona, plata i nije neka i iznosi 3,5 dolara po času, ali ukoliko se dobro pokažete i niko nema primedbe na vaš rad već za šest meseci možete da napredujete i dobijete povišicu. Tako dolar po dolar, na svakih pola godine rada, prihod raste.

- Časovi traju po 25 minuta i između imate pauzu od po pet minuta I nastavljate odmah sa drugim časom. Tako za sat vremena odradite dva časa jezika i kao početnik dobijete sedam dolara. Kada me pitaju zašto se i dalje bavim ovim poslom, odgovaram da je to zbog minimalnih radnih obaveza za naše uslove – priča naša sagovornica.

Njeno radno vreme je već 2,5 godine fiksno, odnosno ima “udarni termin” za držanje časova od 11 do 15 u toku zime i leti od 12 do 16 sati. Ko želi može da se angažuje i duže, po sedam sati dnevno, ali je, tvrdi ona, teško da govoriš i da se smeješ toliko dugo, s obzirom da su to nekada jako mala deca.

- Očekuje se da budeš maksimalno fokusiran na predavanje. Dešava se da radim sa detetom od dve godine, koje još ne zna ni kineski, a kamoli da razume šta mu govorim na engleskom. Najstariji đaci imaju 13, ali je, ipak, najviše učenika od četiri do pet godina. Materijale za časove priprema škola I mi nemamo nikakvog dodira sa roditeljima, oni sve dogovaraju sa školom u Kini. Dešava se, recimo, da se čas otkaže, zbog bolesti ili nekih obaveza deteta, ali uvek “upadne” neko drugi i nikada nemaš lufta u radu, odnosno rupu u novčaniku.

PLAĆANJE Firma nas plaća preko engleske platforme Pionir, koja je slična PayPal platformi. To znači da dobiješ Masterkard i platu primaš u dolarima preko onlajn računa.

Milena tvrdi da se pre donošenja zakona po kome strani učitelji ne mogu da podučavaju male Kineze, mnogo više ljudi kod nas bavilo ovim poslom. Sada je sve na sposobnosti škole da pronađe rupu u zakonu i angažuje ljude iz inostranstva. U njenoj, kaže, sve odlično funkcioniše:

- Škola ima svoju platformu i ja preko svog naloga ulazim i vidim dnevni raspored časova, a onda otvorim onlajn učionicu i nastava počinje. Svima nama u Srbiji tehničku podršku daju zaposleni u kancelarijeama u Beogradu i Novom Sadu i oni nas zovu ako, recimo, kasnimo na zakazanu nastavu ili imamo neki drugi problem.

kurir.rs/ J. Ž. Skenderija