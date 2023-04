DRŽAVA DAJE MLADIMA DO 10.000€ ZA OTVARANJE PRODAVNICA U SELIMA! Krkobabić: Socijalno garantovana penzija neće biti manja od 100€

Država daje bespovratna sredstva do 10.000 evra mladima za pokretanje privrednih aktivnosti u selima - od prodavnica, apoteka i zanatskih radnji do starih i novih zanata. Starijima od 65 godina koji nisu i ne mogu da postanu penzioneri, a nemaju imovinu niti bilo kakva primanja, a to su najviše žene na selu, biće namenjena socijalna garantovana penzija, i to ne manja od 100 evra, kaže u intervjuu za Kurir Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu.

Često obilazite sela Srbije. Kakvi su vam utisci?

- Putujem i slušam šta ljudi kažu. Oni su zadovoljni i time da ih samo čujemo, a pogotovu kad smo spremni da nešto konkretno i uradimo. Pokrenuli smo zadrugarstvo i vidim da se poverenje vratilo. Sada domaćin veruje domaćinu, svom komšiji, a onda zajedno veruju i svojoj državi.

Ima li sloge u odnosu prema selu?

- Srbi i sloga? Večita tema. Imam utisak da bar sada, kada je reč o selu, nismo suprotstavljeni. Tu smo - država s predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem na čelu i Vlada, ali i svi oni ljudi znanja okupljeni u odboru za selo Srpske akademije nauka i umetnosti, koji nam pomažu u radu. Program oživljavanja zadrugarstva vodi akademik Dragan Škorić, dodelu seoskih kuća sa okućnicom prof. dr Vladan Đokić, rektor Beogradskog univerziteta, dodelu sredstava za kupovinu minibuseva prof. dr Nebojša Bojović, dekan Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, a Miholjske susrete sela "nosi" slavni pesnik Ljubivoje Ršumović.

foto: Milan Obradović

Šta je od presudnog značaja za uspeh ove misije?

- Politička volja, rešenost države da izdvaja velika sredstva za infrastrukturu i naša spremnost da uključimo ljude znanja - preduslov su da se suočimo s ekonomskim, demografskim i vojnobezbednosnim izazovima.

Mnogi selo izjednačavaju s poljoprivredom...

- Greše. Selo nije jednako poljoprivreda. Ono je pre svega zajednica ljudi, zajednica s mnogobrojnim i raznovrsnim potrebama. Oni u prvom redu žele da se samostalno dogovaraju, da planiraju i odlučuju o svim bitnim pitanjima. I za realizaciju svega toga s razlogom očekuju finansijsku podršku iz državne kase. Tamo gde toga ima - mladi će ostajati! Reč je o evropskom konceptu, partnerstvu urbanog i ruralnog u skladu s Lajpciškom poveljom.

Vaš rad na naseljavanju praznih seoskih kuća izazvao je ogromnu pažnju i interesovanje javnosti. Prema dostupnim podacima, u 1.631 kuću naseljeno je 5.000 odraslih sa 2.250 dece. Interesovanje ne jenjava, a mlade u Srbiji zanima hoće li biti dovoljno novca za sve zainteresovane.

- Koliko god bude zahteva - toliko će biti i novca. Podsetiću, to je stav predsednika Republike Aleksandra Vučića.

Vaskršnji su praznici. Kakav je osećaj kada znate da ste pomogli da toliko mladih ljudi stekne novi dom?

- Jedinstven. Šta je lepše od saznanja da učestvujete u nečemu u čemu vaša država pomaže da mladi ljudi (a prosek su mlađi od 29 godina) i njihova deca dobiju krov nad glavom.

Program obnove zadrugarstva Novih 1.100 zadruga Do 2017. godine u Srbiji se gasilo i 100 zadruga godišnje. Zahvaljujući programu obnove zadrugarstva, osnovano je više od 1.100 novih zadruga.

Najavili ste program dodele bespovratnih sredstava do 10.000 evra za pokretanje privrednih aktivnosti u selima...

- Odobravaćemo bespovratna sredstva mladima za pokretanje svih onih privrednih aktivnosti koje su neophodne za normalno funkcionisanje jednog sela - za prodavnice, apoteke, zanatske radnje, stare i nove zanate itd.

Vodič do kuće na selu u tri koraka - Mladi koji imaju do 45 godina i nemaju nekretninu imaju pravo da se prijave - Sami pronalaze kuću u bilo kom delu Srbije - Država Srbija za kupovinu kuće daje do 10.000 evra * Svi koji ispune uslove dobijaju kuću

U selu ima i onih koji nemaju prihode, niti mogu da ostvare penziju. Za njih predlažete tzv. socijalnu garantovanu penziju ne manju od 100 evra. O čemu je reč?

- Socijalna garantovana penzija namenjena je starijima od 65 godina koji nisu i neće biti penzioneri, a nemaju imovinu i druga primanja. Među njima je najviše žena, i to žena na selu. Reč je o posebnom vidu socijalnog davanja, po ugledu na zemlje iz okruženja.

