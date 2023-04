OVI POSLOVI SU NAJTRAŽENIJI U SRBIJI! Plate veće i od programera, sa malo iskustva i do 330.000 RSD! Poslodavci VAPE ZA RADNICIMA

Prodavac, vozač, magacioner, komercijalista... samo su neka od najtraženijih poslova u Srbiji poslednjih godina, pokazuju podaci. Osim što za obavljanje ovih poslova nije potrebna fakultetska diploma, poslodavci često ne traže nikakve posebne veštine, a zarade se kreću od 100.000 do 400.000 dinara.

Iako su visoke plate uglavnom rezervisane za visoko kvalifikovane profile, činjenica je da su u poslednje vreme, zarade za niskokvalifikovane profile i zanate, iznad prosečnih primanja. To potvrđuju i podaci sajta Infostud prikupljeni u poslednje dve godine. Prema tom izveštaju, ovo je 10 najtraženijih poslova u Srbiji i evo koliko se na njima zarađuje.

Prodavac do 150.000 dinara

Prema podacima Infostuda, zanimanje prodavca našlo se u samom vrhu najtraženijih poslova u našoj zemlji. Kako je objasnio Miloš Turinski, PR menadžer ove kompanije, maksimalna mesečna zarada za prodavca dostiže i do 150.000 dinara, što je znatno iznad prosečnih primanja.

Prema oglasima možemo zaključiti da se uslovi za obavljanje ovog posla razlikuju od poslodavca do poslodavca. I dok neki među kvalifikacijama traže diplomu srednje škole, poznavanja stranog jezika i prethodno iskustvo, drugi nude besplatnu obuku i očekuju volju za rad.

foto: Profimedia

Vozač do 330.000 dinara

Imajući u vidu da Srbija poslednjih godina muči muku sa vozačima, plate u ovom sektoru znatno su uzletele u poređenju sa prosečnim primanjima. To pokazuju i oglasi poslodavaca, koji se utrkuju sa iznosima ali i uslovima kako bi pridobili ali i zadržali na duži rok vozače u svojim firmama.

Oglasi u pretgodnom periodu pokazuju da se za vozača sa C kategorijom ponuđena plata kreće se od 250.000 pa do preko 300.000 dinara. Ono što je veoma zanimljivo, nema nikakvih uslova koje bi potencijalni vozač morao da ispunjava, osim verovatno vozačke dozvole navedene kategorije.

Magacioner do 100.000 dinara

Plata magacionera kreće se od 50.000 pa do 100.000 dinara. Opis posla svakako zavisi od firme za koju se radi, a uslova koje radnik treba ispuni da bi konkurisao za ovo radno mesto skoro i da nema.

Naime, prema trenutno aktivnim oglasima, diploma srednje škole je potrebna u većini slučajeva ali ima i onih poslodavaca koji je ne traže. Slično je i sa radnim iskustvom. Ono što se uglavnom traži od budućeg radnika je odgovornost u ispunjavanju zadatah ciljeva i radnih zadataka.

Komercijalista do 120.000 dinara

Imajući u vidu da posao komercijaliste uglavnom podrazumeva terenski rad, osim primamljive zarade, radnik vrlo često dobija i službeni auto. Prema podacima portala Infostud, zarada za ovo zanimanje kreće se do 120.000 dinara, a uslove uglavnom može da ispuni većina.

Zbog prirode posla, razumljivo je što je vozačka dozvola neophodna, ali i da je budući radnik aktivan vozač. Poželjno je iskustvo u istoj oblasti, ali i dobre veštine komunikacije, organizacije posla i postavljanja prioriteta.

Prema opisima trenutno aktivnih oglasa, možemo zaključiti da većina poslodavaca nudi obuku ali i mogućnost usavršavanja i napredovanja.

Administrativni radnik do 150.000 dinara

Plata administrativnog radnika kreće se od 50.000 do 150.000 dinara. Za obavljanje ovog posla dovoljna je diploma srednje škole, međutim kada su u pitanju kompetencije, uglavnom su veoma slične za sve oblasti. Većina poslodavaca traži poznavanje rada na računaru, a neki i poznavanje stranih jezika.

Neki traže i vozačku dozvolu i iskustvo na sličnim poslovima. Ono što se može zaključiti iz preko 100 ovakvih oglasa, da su poslodavci striktni u jednom a to je da za obavljanje ovog posla traže dgovornost, tačnost, analitičnost, timski rad, i posvećenost.

foto: Profimedia

Radnik u proizvodnji do 120.000 dinara

Za rad u proizvodnji mesečna zarada doseže do 120.000 dinara, a uslova osim diplome srednje škole i volje za vredan rad skoro da nema. Iskustvo se tek po negde traži, a vlo često nije obavezno. Neki od zahteva poslodavca su uglavnom odgovornost i pouzdanost u radu, spremnost za timski rad i za rad u smenama.

Telefonski operater do 200.000 dinara

Telefonski operater mesečno može da zaradi do 200.000 dinara. Imajući u vidu da je kod nas sve više zastupljeno i stranih kompanija, te shodno tome se razlikuju i tražene kompetencije.

Naime, dobre veštine u komunikaciji i pregovaračke sposobnosti glavne su karakteristike koje se traže. U nekim slučajevima traži se predhodno iskustvo, dok mnoge kompanije organizuju plaćenu obuku. Činjenica je da one inostrane nude i veće plate a i bonuse, ali je u tom slučaju neophodno tečno poznavanje određenih jezika.

Konobar do 120.000 dinara

Konobar u Srbiji mesečno može da zaradi do 120.000 dinara, i to je naravno ako se govori samo o plati, bez bakšiša i bonusa za prekovremeni rad. Kada su u pitanju kvalifikacije, one se kao i za sve poslove razlikuju u zavisnosti od toga da li je u pitanju prestižan restoran ili kafić u neprometnom mestu.

Na mestima koja ne okupljaju mnogo gostiju, konobar ne mora ni iskustvo da ima, već samo želju i volju da radi i da uči posao. Sa druge strane, ugostiteljski objekti koji okupljaju veliki broj ljudi ili posebnu klijentelu, zahtevaju iskustvo i profesionalizam.

foto: Profimedia

Kuvar do 150.000 dinara

Činjenica je da su Srbiji dobri kuvari uvek veoma traženi, pa je zbog toga skoro svaki poslodavac spreman da plati i "malo više" kako bi pridobio i zadržao glavnog radnika u kuhinji. Podaci pokazuju da se plata za ovo zanimanje kreće do 150.000 dinara, a za većinu restorana potrebno je prethodno radno iskustvo.

Software Developer / Programmer / Engineer do 400.000 dinara

Dobro poznata činjenica je da su poslednjih godina najveće plate u IT industriji. Trenutna najviša plata na sajtu Helloworld.rs u sekciji plate je 8.500 evra i zarađuje je Senior Software Developer.

Imajući u vidu da većina IT kompanija poslednjih godina ima problem sa pronalaskom ovih profila, osim visokih plata, utrkuju se i sa benefitima i pogodnostima kako bi privukle radnike. Ipak, jasno je da za ovo platu ne može da konkuriše početnik, već je neophodno dugogodišnje iskustvo, određene veštine, kao i diplome iz određene oblasti.

Kurir.rs/Blic