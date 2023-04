BEOGRAD/SOMBOR - Somborac, koji se na Fejsbuku predstavlja kao Mali Ker, oglasio se na jednoj od grupa, na toj mreži, na kojoj ljudi iz svih krajeva Srbije bez posrednika nude na prodaju svoje nekretnine po nižim cenama.

To posebno ide u prilog potencijalnim kupcima koji bi želeli da za manji iznos dođu ne samo do vikendice nego i do stalnog krova nad glavom. To su uglavnom seoske kuće među kojima ima povoljnijih ali i izrazito skupih poput vila.

Interesovanje je, od korone naovamo, za seoske kuće prosto buknulo, a stvarno ogromno postalo je kada je država Srbija rešila da oživi zapuštena seoska domaćinstva i zaparložena imanja tako što mladim parovima i maldim porodicama pokalnja kuće na selu u vrednosti do 10.000 evra.

Među najnovijim ponudama, koje su izazvale pažnju na mrežama, upravo je ponuda Somborca koji na prodaju nudi kućicu od 31 kvadrat za 1.500 evra.

foto: Facebook Printscreen

Kako je objasnio, kućica je nekad bila prodavnica, a lako nekom može postati vikendica. U oglasu je napisao sledeće:

"Na prodaju montažna Ivanjicina kućica od 31m2. Može da se podeli i na dva dela. Služila kao prodavnica a idealno za vikendicu ili vrtnu kućicu u dvorištu. Prodaje se samo kućica bez zemljišta. Lako se rasklapa i prenosi. Nalazi se u Somboru kod hipodroma. Cena samo 1.500€."

foto: Facebook Printscreen

Somborac je napisao da može i da se podeli jer je iz dva dela!

1 / 4 Foto: Facebook Printscreen

A evo kako delom izgleda i unutra...

foto: Facebook Printscreen

Kurir.rs/Facebook