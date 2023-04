"POVEĆANA POTROŠNJA MOŽE BITI DEO KLINIČKOG SINDROMA!" Stručnjaci smatraju da je prekomerna kupovina POSLEDICA OVOG POREMEĆAJA

Fenomen prekomernog trošenja novca, pogotovo tokom praznika kada ljudi kupuju poklone i dekorišu svoje domove prazničnim ukrasima, postaje sve izraženiji.

Čak i kada je finansijska situacija ograničena, ljudi se često upuštaju u zaduživanje kod prijatelja ili banaka. Međutim, zašto nismo skloni umerenosti prilikom kupovine?

Psiholozi objašnjavaju da je umerenost povezana sa našim samopouzdanjem i samopoštovanjem, a osobe koje imaju generalni problem sa ovim aspektima često se povezuju sa statusnim simbolima kako bi nadomestili nedostatak sigurnosti u sebe.

Dušan Uzelac, osnivač portala Kamatica.com, i dipl. psiholog Zoran Crnjin gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su se dotakli ovog fenomena trošenja novca.

Crnjin je potvrdio da prekomerna kupovina može biti deo nekog kliničkog sindroma. U takvim slučajevima, osoba pokušava da reguliše svoje unutrašnje doživljaje i emocionalni život kroz povećanu potrošnju. To može biti posledica manične faze bipolarnog poremećaja, gde osoba gubi racionalnost i impulsivno reaguje.

- Apsolutno, ta povećana potrošnja može biti deo nekog kliničkog sindroma. Tim ponašanje prekomerne kupovine pokušavamo da regulišemo neke svoje unutrašnje doživljaje odnosno naš emocionalni život, može biti iz te manične faze bipolarnog poremećaja gde mi zapravo gubimo svest da racionalno razmišljamo nego impulsivno reagujemo - rekao je Crnjin.

Uzelac smatra da kupovina poklona nije dobar način da se prebace resursi.

- Mi smo deo tog potrošačkog društva. Može se reći da smo usvojili te potrošačke praznike među kojima su Crni petak, Zeleni ponedeljak i Ljubičasti četvrtak i sve te stvari su trgovački trikovi da nas povuku u svu tu kolektivnu maniju da nešto kupujemo i da ne izađemo uvek u istoj garderobi. Sve je to stvar te preterane potrošnje koja dolazi do nekog zasićenja. Sad se to možda ne vidi u ovom momentu. Korona i sve ovo što se izdešavalo poslednjih godina je prouzrokovalo promenu svesti određenog sloja stanovništva. Shvatili su šta je želja, a šta je potreba. Ono što je svima zadatak. Da ne budemo robovi novca već da njime kupujemo život. I glup zna potrošiti - rekao je Uzelac.

