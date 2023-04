OPREZ! VELIKA PREVARA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: NBS upozorava građane: Ne otkrivajte nikome podatke sa platne kartice

Platna kartica je instrument plaćanja a - ne modni detalj, ovim rečima Narodna banka Srbija upozorava sve građane da ne nasedaju ponudama za izradu platnih kartica sa drugačijom podlogom i dizajnom na društvenim mrežama i veb prezentacijama, a sve uz prebacivanje sigurnosnih elemenata sa bankarskih kartica.

Кartica je vlasništvo banke piše na njenoj poleđini. A u ugovoru precizno prava i obaveze klijenta i da je svako deljenje podataka bez saglasnosti banke kršenje ugovora. Ipak, pomodarstvo ili potreba da se bude poseban, mnoge navede na rizik, da odgovore na ponude na društvenim mrežama da im, na primer, daju svoju platnu karticu da je prebace na metalnu podlugu sa drugačijim dizajnom.

- Pa ako dođe do zloupotrebe i desi se da mu novac sa računa bude skinut on neće imati nikakva prava i praktično svaki teret zloupotrebe će biti na strani korisnika. Na kraju krajeva banka od kartičnog sistema dobija odobrenje da izda takvu karticu sa takvim dizajnom sa takvim logom i ona je odgovorna za taj dizajn i ako bi tu išli na to i kada se vrši izmena tog dizajna bila bi to i povreda intelektualnih prava banke - kaže šef Odseka za poslovnu podršku NBS, Aleksandar Stanojević.

Nije kažu u Centralnoj banci primećeno masovno ustupanje kartica radi personalizovanog opremanja. Ipak izdali su upozorenje a oglasili su se i kartičari.

- Masterkard platne kartice mogu da izdaju isključivo registrovane i sertifikovane banke. Podstičemo korisnike Masterkard da preuzimaju mere predostrožnosti kako bi osigurali integritet i bezbednost ličnih i finansijskih podataka. Deljenje kartice i podataka sa bilo kim nikada nije mudar potez - navode u NBS.

Mudro bi bilo pak ako izgubite karticu ili vam je neko hakuje da to na vreme prijavite i u tom slučaju veću štetu pokriva banka.

- Ako je klijent postupio po ugovoru koji ima sa bankom i uradio sve i ponašao se odgovorno prema platnom instrumentu on snosi odgovornost do maksimalno tri hiljade dinara. Sve preko toga je odgovornost na banci koja je izdala taj instrument. Ali ako banka dokaže da je klijent postupao suprotno ugovoru nije ispoštovao sve odredbe jednostavno je odgovornost na korisniku - Stanojević.

Na korisniku je da se pridržava pravila - na primer da ne upisuje pin kod na samoj katici, da drugom rukom zakloni tastaturu dok ga ukucava. Кarticu ne treba fotokopirati niti fotografiju slati mejlom. Кada se plaća na internetu dodatno upozorenje centralne banke - uvek proverite da li adresa veb-stranice na kojoj se nalazi formular za unos podataka o kartici počinje sa slovima https.

