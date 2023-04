SRBI NAVALILI DA KUPUJU MOTORE, A OVDE IH IMA I ZA 200 EVRA: Na najskupljem sedišta greju i hlade, a košta čak 35.490 evra! (FOTO)

Najjeftiniji motocikl na oglasniku Sasomange košta već od 200 evra, mopedi starijih godišta kreću se od 250 evra, dok najskuplji motocikl iznosi čak 35.490 evra. Ipak, najčešći predmet interesovanja potencijalnih kupaca su motocikli cenovnog ranga od 2.500 do 4.000 evra, kaže za Kurir Saša Mitrović, head vertikale Auto-moto i Nautika na sajtu Sasomange.rs.

- S dolaskom proleća i toplog vremena zainteresovanost za kupovinu motora višestruko se povećava, o čemu najviše govori svakodnevna slika sa gradskih ulica. Nova moto-sezona je na svom startu i svi koji imaju nameru da kupe ovakav vid prevoznog sredstva u potrazi su za svojim novim ljubimcem. U ponudi su novi motocikli raznih brendova, kao i raznovrsna ponuda polovnih motocikala raznih godišta i namena, a mi vodimo računa da svakodnevna ponuda bude interesantna svakoj kategoriji kupaca motocikala, od onih koji su namenjeni početnicima, pa do profesionalnih trkačkih motora namenjenih zahtevnim kupcima - rekao je Mitrović i dodao:

foto: Sasomange

Modeli u ekspanziji

- Kupovina ove kategorije vozila naročito je u ekspanziji poslednje četiri godine jer kupci ne moraju napuštati udobnost svog doma kako bi pronašli ponudu motocikla u skladu sa svojim interesovanjima. Modeli koji se najviše traže na našem tržištu su gradski skuteri obe kategorije, gde u prvu spadaju kratki i agilni skuteri za gradsku upotrebu, prevoz od kuće do posla i sve ostale kraće relacije, a u drugoj kategoriji nalaze se veći modeli skutera koji imaju turing karakteristike i sposobni su za vožnju dva putnika do udaljenijih destinacija, a da pritom niste uskraćeni u udobnosti niti snazi koju vam omogućavaju veći motocikli.

1 / 3 Foto: Sasomange

Prema njegovim rečima, cenovni rang motocikala na portalu Sasomange.rs kreće se u rasponu od 250 evra za mopede starijih godišta pa sve do 35.490 evra:

- Stariji modeli skutera, u zavisnosti od kubikaže agregata i snage, prodaju se u rasponu cene od 500 do 2.000 evra, dok se modeli skutera novijeg godišta nude od 2.500 do 5.000 evra u zavisnosti od brenda proizvođača, porekla, pređene kilometraže i starosti. Motocikli tipa enduro, turing, nejked i sport/supersport u cenovnom rangu su od 3.500 do 8.000 evra u zavisnosti od godine proizvodnje, pređene kilometraže, ali i performansi koje poseduju.

Najjeftiniji motocikl na našem sajtu je moped "java babeta" model 225, koji je iz 1990. godine, sa motorom od 50 ccm, vazdušnim hlađenjem i sa pređenih 4.000 km, koji se nudi po ceni od 200 evra.

foto: Sasomange

Pogodnost kupovine preko oglasa Jasno definisana ponuda - Najzastupljeniji način kupovine motocikala je preko oglasa jer se tako potencijalni kupci upoznaju sa celokupnom ponudom na tržištu u skladu sa svojim željama, potrebama i mogućnostima, na osnovu čega se i opredeljuju za kupovinu. Najveće prednosti su velika ponuda sa jasno definisanim opisom, karakteristikama i opremom koju motocikl poseduje, bila ona fabrički ugrađena ili dodatno kupljena. Takođe se u opisu motocikla najčešće nalazi i opis stanja, kao i lista delova ili materijala koji su ugrađeni kroz održavanje ili redovan servis - ističe Mitrović.

Mitrović ističe i da su u ponudi i gradski skuteri raznih vrsta sa agregatima od 50 ccm do 125 ccm raznih proizvođača u cenovnom rasponu od 400 evra do 550 evra - "peda 80" 2007. godište, "gili" 2014, "kimko ZX50" 2005, "pjiđo" 2000. godište.

1 / 2 Foto: Sasomange

Sedišta greju i hlade

- Ipak, najskuplji motocikl iz naše ponude je nov "indijan roudmaster" 1.800 ccm / 91 ks sa vazdušnim hlađenjem, tipa čoper/kruzer sa dva cilindra i 168 Nm obrtnog momenta, koji zadovoljava i najzahtevnije ljubitelje dugih putovanja motociklom. U bogatom paketu dodatne opreme ističu se ABS, kožna sedišta sa grejanjem i hlađenjem, električni vetrobran, LED svetlima, tri moda za vožnju, merenje pritiska u gumama, tempomat, alarm, bežično paljenje. Motocikl se prodaje na ime kupca i sa pripadajućom garancijom po ceni od 35.490 evra - navodi Mitrović, dodajući da su najčešći predmet interesovanja potencijalnih kupaca na oglasniku Sasomange motocikli cenovnog ranga od 2.500 do 4.000 evra, te i da tu govorimo o motociklima svih vrsta i namena.

Takođe, naglašava i da je rast potražnje za motociklima kubikaže do 50 ccm, koji se može voziti sa B kategorijom u vozačkoj dozvoli i ne zahteva dodatna polaganja.

Saša Mitrović Ponuda za svakog, cene porasle Saša Mitrović kaže da su cene novih motocikala primetno porasle poslednje dve godine, ali ovde se uglavnom odnosi na najnovije modele moto-brendova sa karakteristikama novijim od prethodnog modela. - Često su u pitanju različita unapređenja samog motocikla u njegovom tehničkom segment, ali i u samoj fabričkoj opremi koju poseduje, nekadašnja dodatna oprema postepeno postaje standard modela. Kod polovnih motocikala takođe imamo blagi porast cena na tržištu, ali se to manifestuje uglavnom zbog smanjene ponude poslednje dve godine. Dobra vest je da se tržište primetno stabilizuje i da će svako ko želi da kupi polovni motocikl imati zadovoljavajući izbor, o čemu se i mi na našem oglasniku svakodnevno staramo.

- Potencijalni kupci ovakvih motocikala uglavnom su ljudi kojima ova vrsta prevoza služi kako bi njima prelazili kratke gradske relacije, pri čemu ne moraju da razmišljaju o traženju parking-mesta i pri tome ostvaruju znatnu uštedu goriva usled male potrošnje ovih agregata.

Kurir.rs/ A. K.