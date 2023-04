KO JE SKORO UZEO KREDIT ČEKA GA PAKAO: "Pre 5 meseci rata mi je bila 300 €, sad plaćam 390 €, u stan se još nisam ni uselila"

Vrednost Euribora, ključne kamatne stope za bankarsko tržište u Evropi od početka godine skočila je za gotovo 30 odsto. To je uslovilo da rate kredita ponovo drastično porastu, a najteže je onima koji su se nedavno pozajmili kod banke kako bi rešili stambeno pitanje. Njima su mesečna zaduženja u poslednjih nekoliko meseci veća i za više od 100 evra.

Biljana I. iz Zemuna je već na početku otplate stambenog zajma osetila sve mane pozajmice - samo jednu ratu kredita platila je 300 evra, a već sledeća je bila 390.

- Podigla sam kredit u decembru, a pošto je vezan za šetomesečni Euribor, prvo sledeće zaduženje skočilo je za 90 evra - priča ona. - U stan koji sam platila 64.000 evra se još nisam ni uselila, pošto je novogradnja i investitor još nije priključio struju. Sada plaćam i podstanarsku kiriju i ratu za stan u koji neću moći da se uselim još par meseci.

STABILIZACIJA SREDINOM GODINE

Ekonomisti smatraju da će Evropska centralna banka (ECB) najverovatnije nastaviti da povećava kamatne stope bar do sredine 2023. To će uticati i na dodatno poskupljenje kredita, odnosno rast mesečnih rata, jer će skakati kamate po kojoj grupa evropskih banaka jedna drugoj pozajmljuju novac. Stručnjaci najavljuju da do sredine godine možemo da očekujemo stabilizaciju.