MALINARI OČAJNI, OTKUPNA CENA NIKAD NIŽA: Prete da će da poseku malinjake, jer im se ne isplati da ih beru!

Godina za voćare počela je loše. Nedavni sneg i mraz oštetio je kajsije, dok malinare i proizvođače jabuka muče velike prošlogodišnje zalihe koje su ostale u skladištima hladnjačara, što će uticati na ovogodišnju otkupnu cenu. Kako navode stručnjaci, to bi čak moglo da ugrozi proizvodnju, ne samo ove već i narednih godina.

Iako od maline živi oko pola miliona građana, sezona pred nama je jedna od najtežih jer veliki broj proizvođača još uvek nije dobio ni dinara za prošlogodišnji rod, a ako ovogodišnja otkupna cena maline bude samo oko 150 dinara kao što je nedavno najavljeno, malinari kažu da će to dovesti do seče malinjaka.

"Cena je drastično pala u odnosu na period otkupa iz prošle godine. Veliki broj proizvođača i dalje nije isplaćen. Zaduživali smo se koliko god smo mogli i više nema prostora za to. Ulazimo nespremni u sezonu otkupa. To je cena koja nije prihvatljiva u sektoru proizvodnje maline. Ne postoji ekonomska, a ni dobra volja da se obere malina po toj ceni. Opašće zrela malina u redove što je poražavajuća činjenica, s obzirom koliko su ljudi uložili truda, novca", upozorava Miloš Cvetković, proizvođač i hladnjačar iz Surdulice.

foto: Rina

Malinar Dobrivoje Radović takođe navodi da brojni malinjaci po kojima je poznata Zapadna Srbija bi mogli da budu smanjeni, jer su proizvođači nezadovoljni neisplaćenim zaradama i zbog sve većih troškova proizvodnje nameravaju da poseku zasade i čekaju bolja vremena.

"Ove godine možemo očekivati manji rod na tržištu i to zbog više faktora. Zima je kasnila, imali smo jako visoke temperature kad im vreme nije. U januaru mesecu dočekali smo padavine bez minusa naročito u ravničarskim krajevima i sve je to preduslov da naše crveno zlato rodi u znatno manjem obimu", kaže Dobrivoje Radović, predsedkik Asocijacije malinara Srbije.

Ipak, Dobrivoje optimistično očekuje da će cena malina biti od 400 do 500 dinara za jedan kilogram. Navodi da upravo zbog niza faktora koji utiču na proizvodnju uslovljavaju da ona bude visoka.

foto: RINA

"Merilo tome je da osiguravajuće kuće rade na ceni od 280-300 dinara. Tačno je da dosta maline ima u malim i srednjim hladnjačama, ali za to nisu krivi proizvodjači, već same hladnjače, jer su oni prethodnih godina čiste zarade po jednom kilogramu maline imali do 2 evra, i tada su svim proljprivrednim proizvođačima oni davali doplatu od 15 dinara“, dodao je on. Zbog velikih količina uskladištene maline, njena cena po kilogramu sada se kreće od 250 do 300 dinara, što je dosta niže u odnosu na prošlogodišnje cene.

Šef kabineta ministrarke poljoprivrede obećao je prošle nedelje voćarima iz skoro cele Srbije da će narednih dana ministarstvo izaći sa predlogom mera kako bi se pomoglo voćarima, ali je ponovio da neće uticati na otkupnu cenu proizvoda. Mediji su ovih dana pisali i o tome da malinari vrlo teško mogu da nađu brače za "crveno zlato" i da je neizvesno koliko će maline uopšte moći da uberu i ponude tržištu zbog nedostatka radne snage. Teška sezone je pred proizvođačima.

Kurir.rs/Mondo