MAJSTORA NEMA NI ZA LEK! Naći dobrog molera, keramičara, vodoinstalatera gotovo je nemoguće, a CENE usluga su posebna priča

"Zakazao sam majstora da mi pravi kuhinju mesec dana unapred, dao sam čak i kaparu, a na dan kada je trebalo da dođe i počne da radi samo je javio da je ipak sprečen i poslao nekog dečkića da mi vrati 200 evra, koliko sam dao", ispričao je svoje iskustvo Beograđanin Arsen D., a koje je samo jedno od mnogih sličnih.

Dobrih majstora, naime, nema ni za lek, potražnja je ogromna, pa se često dešava da odbiju već prihvaćen posao jer im je neko ponudio više novca, ponekad čak i duplo. Uglavnom, naći keramičara, majstora da vam popravi nešto, kao i molera da vam okreči kuću ili stan, danas je postalo, gotovo nemoguće. Svi su zauzeti, imaju već zakazane poslove, a ukoliko ste pak zakazali termin, nemojte da vas iznenadi to ako vas zbog bolje ponude, žargonski rečeno, ispale.

foto: Profimedia

Gradi se sve više, kako u prestonici tako i na popularnim izletničkim i planinskim lokacijama, dobrih majstora je sve manje, satnice zanatlijama su drastično skočile, pa kad se sve to sabere, dolazi se do zaključka da majstori jednostavno koriste to što je za njima potražnja ogromna. Ispaštaju, naravno, mušterije.

Danas je gotovo nemoguće naći majstora koji će okrečiti stan, naročito manje kvadrature, ali je veoma teško naći i vodoinstalatera, električara... Niko više neće da se lati manjeg posla. Ukoliko, ipak, budete te sreće da rezervišete termin, onda budite spremni da platite dvostruko, ponekad i trostruko više.

foto: Profimedia

Zlatno doba za molere Molerske usluge poskupele su od 30 do 40, pa i 50 odsto za samo godinu dana. Kako je za Srpski telegraf objasnio moler Rade Korugić, porasle su cene satnice, ali i materijala: - Za stan od 50 kvadrata s nekim prosečnim materijalom i običnom tehnikom potrebno je izdvojiti 500-600 evra, dok je za istu takvu uslugu, pre samo godinu i po, bilo potrebno oko 300-400 evra.

Andrijana B. iz Beograda ispričala je svoje negativno iskustvo kada je evakuisana maltene cela zgrada, a na dolazak vodoinstalatera čekali su satima. Da stvar bude još gora, majstor na teren nije hteo da izađe dok mu nije poslat snimak dela zgrade iz kog je curila voda.

- Počeću od toga da svi naplaćuju samo izlazak na teren, a da ne poprave bilo šta, što je od 1.500 do čak 4.000 dinara, i to je većini, sigurna sam, već poznato. Bezobrazluk je otišao stepen više, pa sam se tada, kada mi se pojavila vlaga na plafonu, suočila s tim da mi je vodoinstalater tražio da mu pošaljem snimak odakle curi voda da bi on procenio da li mu se isplati da dolazi ili ne. Krajnji bezobrazluk. Ljudi su ispred zgrade čekali satima, dok se, na kraju, nije jedan od majstora smilovao i došao nakon što je pogledao snimak kvara, koji sam mu poslala telefonom, kad je on procenio da je šteta veća i da mu se isplati da dođe - ispričala je ogorčena žena.

Kurir.rs/Republika