BOJANA ZAJEDNO SA MUŽEM POTROŠILA SAMO 70€ NA LETOVANJU: Srbi se raspituju kako da prođu sa 150-200, a njen odgovor ih RASPAMETIO

Kako se približava planiranje letovanja, mnogi su počeli da se raspituju na društvenim mrežama koliko će im ove godine trebati novca za odmor.

Korisnica Fejsbuka iz Srbije, postavila je unutar jedne od Fejsbuk grupa posvećenih Grčkoj na društvenim mrežama pitanje koje je ubrzo postalo teško polemisanje o tome koliko je novca potrebno za letovanje u Pefkohoriju. Dok su pojedini pisali kako može "da se prođe" sa 150-200 evra, bilo je i onih koji su naveli kako bez 1.500 ili 2.000 evra, ne treba da se krene na put. Međutim, najviše pažnje je izazvala žena po imenu Bojana, koja tvrdi da je sa suprugom zajedno potrošila 70 evra za letovanje.

Kako je napisala unutar objave u grupi "Grčka info", na putovanje od 10 dana, idu dve odrasle osobe i malo dete. Takođe, kao olakšavajuću okolnost kod troškova, navela je i to da će unutar apartmana imati kuhinju.

"Prvi put idemo u Grčku, dvoje od raslih i dete od 3 godine. Treba mi informacija približno koliko para da se ponese za 10 dana? U smeštaju ima kuhinja pa ćemo sami spremati hranu i tu ćemo na neki način uštedeti. Inače odemo u Pefkohori", napisala je ona.

Prvi savet je došao od žene po imenu Vladana, koja je sa suprugom i malim detetom prošle godina boravila na Lefkadi i tom prilikom su potrošili 1.000 evra, ali bez putarine i goriva.

"Prošle godine na Lefkadi, suprug, dete i ja potrošili oko 1.000 evra (bez goriva i putarine) i poneli još toliko jer niko ne misli na auto recimo ili ne daj Bože bolest. Šta ako se auto pokvari? Uvek uzimamo i zdravstveno i putno, ali opet moraš imati keš. Ipak, svako nosi spram sebe i svog budžeta", navela je ona.

Upravo ovaj komentar, raspiro je raspravu, ponajviše zahvaljujući spomentutoj sumi novca.

"Kad bi tako svi razmišljali većina nebi mogla nigde decu odvesti. Osim goriva i putarine i skromnog pristojnog smeštaja sa ponekim suhomesnatim proizvodima i nečim što može da se spakuje i ponese 500e je neka minimalna cena da se ipak može letovati pristojno. Za ne daj bože može biti malo i ono što izgleda puno. Uostalom ne idemo na kraj sveta i uvek imamo rodbinu i prijatelje koji nas mogu pomoći za ne daj Bože, Western radi non stop odakle god smo neko nam može prebaciti novac za dva sata. Bitno je biti zdrav i srećno stići gde god pošli i i isto tako živi i zdravi se vratili. I treba voditi decu na more pa sve i da jedu paštete i paradajza ništa im biti neće niti ce to pamtiti sta su jeli, pamtiće trenutke kad su prvi put videli more i one trenutke sa svojom porodicom, sve drugo je manje bitno.", napisala je jedna Vukica ispod njene objave.

Tom prilikom, opet se oglasila Vladana, navodeći kako "ona nije prava adresa za ovakav tip komentara", uz dodatak da paradajza ma u Grčkoj, te da ga ne želi da ga nosi iz Srbije.

Ne razumem zasto meni ovo pišete? Svako nosi koliko mu treba. Paradajz ima i u Grčkoj, baš mi nije zapelo da ga nosim iz Srbije. Gladni nećemo ostati sigurno, a da idem na more i da se stiskam svaki dan, bolje ću sedeti kući i ići na bazen ili uplatiti neku banju."glasio je njen stav.

Vukica je i na ovaj komentar Vladane imala spreman odgovor, navodeći kako je štek od 1.00 evra za ne daj Bože, mnogima misaona imenica.

"Pa zato što ste napisali da vam treba oko 2 hiljade evra a mnogi to nemaju i nisam nigde napisala da se nosi paradajz iz Srbije. To što ćete vi radije sedeti u Srbiji je vaš izbor ja neću sigurno platiti banju više nego more. A stiskanje ne znam šta vam je ako ste napisali da treba minimum 1.000 bez puta pa jos toliko za ne daj bože, to nije minimum to je za mnoge široko. Trošimo mi svi koliko možemo i ne ulazim u ničiji novčanik ali žena je pitala koliko treba minimalno za osnovno.", napisala je ona na kraju rasprave.

Van ove rasprave između Vukice i Vladane, ostali članovi fejsbuk grupe "Grčka info" gledali su da ponude konkretno rešenje, te i najbolji mogući odgovor kada se radi o troškovima.

"Ako kupuješ u narketu i supruga spema, možeš proći sa 200 evra bez restorana i ostalih đakonija, samo hrana a ako hoćeš izlaske po kafanama onda 400 evra", glasilo je mišljenje jednog Predraga.

Odlazak u poznati trgovinski lanac nakon prelaska granice, bio je mnogima savet, jer, kako su naveli, isplati se ostaviti u njemu oko 200 evra.

"Ako ćete nositi hranu iz Srbije, a svi nose puno auto na Evzoni onda još 100-200 evra za market plus jos nekih 300 za sve ostalo dakle oko 500 evra. Ako hoćete široko ondak letovanje na Vlasinsko jezero je bolja opcija jer Grčka je skupa zemja ostavimo da stranu te glupe komentare da je Zlatibor skuplji i ostale srpske filozofije vezane za Grčku", napisao je jedan Bojan.

Da je bitno otići na more, a ne sa koliko novca, glasio je stav još jedne žene iz Srbije. Kako je objasnila, ona i muž su prošle godine potrošili na moru svega 70 evra.

"Ponesete onoliko koliko hoćete. Ja lično ponesem sve odavde. Gotove supe, jela paštete, čajne, šunke, pileće belo, pljeskavice. Tamo kupim samo paradajz, krompir i sve kuvam na brzinu. Pošle godine 70 evra potrošili muž i ja. Ako hoćemo krzno i kožu, onda potrošimo više. Koristimo peškire komad sunca i beskrajno čisto more i uživamo u tome", glasilo je iskustvo žene po imenu Bojana.

Mnogo više novca, oko 500 evra, glasio je stav žene iz Srbije po imenu Nataša, koja je toliku sumu potrošila sa suprugom i dvoje dece tokom letovanja prošle godine.

"500 evra je sasvim dovoljno , mi smo toliko potrosili prosle godine sa dvoje dece. Uostalom to je lična stvar, ko mnogo troši njemu je malo novca gde god da je. Ako idete autom imate šta da obiđete, Hanioti, Kalitea, plaža Ksenija I jos neke. Obišli smo i Afitos, to je jedno selo kao iz bajke", naspisala je ona.

Dok su se neki trudili da odgovore, bilo je onih koji su pisali da je davanje bilo kakvog mišljenja nezahvalno, pošto niko od nas nije isti i nema iste potrošačke navike.

"To je nemoguća misija da vam neko odgovri. Ponesite koliko imate. Šta vam pretekne vi vratite niko vas ne tera da potrošite sve što ponesete, a treba uvek imati više. Drugo afiniteti su različiti. Da li ćete pojesti po nešto na kiosku, u restoranu ili isključivo idete da spremate u apartmanu, da li nosite iz Srbije hranu ili kupujete tamo... Da li ćete detetu kupiti sok, krofnu, sladoled na plaži ili nećete. Da li ćete kupovati kafu na plaži ili nećete. Može i sa 200 a može i sa 1200 pa sad ko kako gleda i šta voli. Ja sam prošle godine bila sa bebom od 4 meseca i detetom od 2 godine ni ne sluteći da će na moru da odbije da sisa i da će meni stati mleko tako da sam potrošila jos 90 evra za mleko za 10 dana a realno nisam planirala. Nikad se ne zna. A da ne pričam o ležaljkama ili peškirima tu drastično može da se promeni iznos.", napisala je jedna Nataša.

Da je najbolje sumu rasporediti po danima, u zavisnosti koliko se para nosi i ostaje, bio je savet još jedne devojke iz Srbije.

"Ja ne znam što se pojedini podsmevaju pitanju. Kakva je situacija kod nas ne trebamo se smejati uopšte. Vama je dete malo tako da ste tu na dobitku, to svi roditelji koji imaju decu u pubertetu znaju. Elem, ja nosim odavde malo toga jer su cene skoro iste kao i kod nas što se hrane tiče. Opustite se i uživajte, onoliko koliko možete ponesete i tako se organizujete. Recimo ako ponesete 300 evra trošićete 30 dnevno (ovo vam kažem onako otprilike). Mi nikad ne uzimamo ležaljke jer obožavamo pesak i sunce. Uvek imamo svoj suncobran i gde nam najviše odgovara tu postavimo. A i tu značajno uštedite jer deru sa ležaljkama (celo letovanje vam ode na ležaljke). Uživajte u moru i suncu i opustite se.", napisala je na kraju rasprave jedna Milena.

Podsetimo, ova tema bila je akturelna prošle godine, kada je jedna penzionerka iz Srbije ostavila korisnike društvneih mreža u šoku tvrdnjom da ona i prijateljica već godinama letuju tako što prvog dana letovanja u zajednički novčanik stave po 10 evra, što im je dovoljno za 11 dana letovanja.

