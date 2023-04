SAD JE VREME ZA NABAVKU OGREVA! Drastično POJEFTINILI drva i pelet: Ovo će obradovati mnoge Srbe! Sa stovarišta imaju i VAŽAN APEL

Pelet je značajno pojeftinio na srpskom tržištu, a potražnja za njim je od početka marta drastično skočila. Na stovarištima kažu da je njegova cena niža za 7.000 do 10.000 dinara po toni, i prodaje se od 30.500 do 36.000 dinara. Građani su na vreme krenuli da se pripremaju za narednu zimu, posebno imajući u vidu probleme koji su pratili snabdevanje tim ogrevom tokom ove grejne sezone.

Vlasnik jednog beogradskog stovarišta, Saša Petrović, kaže da cena tog ogreva više neće padati.

"Od početka marta je veliki odziv za kupovinu peleta. Već mesec i po dana cena je niža za 7.000 do 10.000 dinara po toni i košta od 30.500 do 36.000 po toni. Neće doći do još jednog pojeftinjenja. Ukoliko od maja bude poskupela struja za privredu kao što se najavljuje, to će povećati troškove proizvodnje i onda se može očekivati da će da poraste i cena peleta", kaže Petrović.

On navodi da na našem tržištu trenutno, osim iz srpskih kompanija, ovog ogreva ima i uvezenog iz Crne Gore i Hrvatske. Neobično je da je taj pelet iz regiona malo jeftiniji, za oko pet odsto, u odnosu na domaći. Razlog je, verovatno, što su kod njih troškovi proizvodnje niži.

"Tržište je dobro snabdeveno peletom, u ponudi imamo 15 vrsta. Savet je da ko ima dovoljno novca sada kupi ogrev, ali građani to već znaju i kupuju", dodaje on.

Kako ističe, može se pazariti za gotovinu, preko računa ili na karticu, ali ne i na odloženo. I profesor Šumarskog fakulteta Branko Glavonjić savetuje potrošače da sada krenu u nabavku ogreva i da ne čekaju oktobar. On ističe da se najjeftiniji pelet nalazi u velikim gradovima, dok su cene na stovarištima u unutrašnjosti nešto više, jer ima manje trgovaca koji nude ovaj ogrev.

"I ogrevno drvo je pojeftinilo, ali značajno manje nego pelet. U Beogradu košta oko 10.000 dinara, a u unutrašnjosti se kreće od 7.500 dinara do 10.000 dinara. To je pojeftinjenje od 700 do 1.200 dinara, zavisi sve od regiona. Sada imamo paradoksalnu situaciju da su cene peleta u velikim gradovima niže, a ogrevnog drveta više, a u unutrašnjosti je obrnuto", kaže Glavonjić.

Kako objašnjava, jedan od razloga zašto drvo sporije pojeftinjuje je što ga na stovarištima još ima iz perioda kada je nabavka bila skuplja, a i potražnja industrije za ovom sirovinom je izuzetno visoka. Sada proizvođači mogu da biraju kome će prodati drvo. On ističe i da su fabrike peleta sada izuzetno opterećene zalihama i da izvoz ide otežano jer je cela Evropa krcata tim ogrevom.

