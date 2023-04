PORCIJA GIROSA 1.000, VEKNA HLEBA 230 DINARA?! U Grčkoj poskupelo BAŠ SVE! Detaljan cenovnik hrane i pića, a tek benzin pošto je

BEOGRAD - Turistički radnici u Grčkoj ističu da su za sada skočile sve cene za oko 10 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Cene hrane i pića u Grčkoj, omiljenoj letnjoj destinaciji Srba, ove godine više su za oko 10 odsto u odnosu na prošlu godinu, kažu turistički radnici.

Ko se ove godine odluči da odmor provede na obalama Jonskog ili Egejskog mora treba da računa da će veknu hleba plaćati od 130 do čak 230 dinara, porciju girosa oko 1.000 dinara, dok je kapućino u kafiću oko 450 dinara.

Skuplje će se plaćati i benzin, koji košta 235 dinara za litar, što je za 50 dinara skuplje nego u našoj zemlji.

Od mesta do mesta

Na sajtu "Grčka info" navode da su cene koje variraju u predsezoni "signal" turistima koliko im je novca potrebno ove godine na letovanju.

- Kao i uvek, cene variraju od mesta do mesta. Na severu Grčke uvek su niže, dok su na grčkim ostrvima uglavnom nešto više. Sadašnje cene bi turistima trebalo da budu isključivo pomoć u planiranju budžeta, kako bi stvorili predstavu šta mogu očekivati ako planiraju da putuju u Grčku - navode na sajtu.

Okvirne cene namirnica u prodavnicama: Hleb 1,10 - 1,90 Mleko (litar) 1 - 2,50 Jaja (12 kom.) 2,20-4 Suncokretovo ulje (litar) 2-2,50 Maslinovo ulje (litar) 5-7 Svinjski vrat (kg) 5,90 Riba (kg) 5,50-15 Testenine 1-2 Toalet-papir 4-10 Šećer (kg) 1,20 Feta-sir (kg) 7-11 Salama (kg) 7-16 Paradajz (kg) 1,50-2,50 Krastavac (kom.) 0,50 - 0,80 Krompir (kg) 0,80-1,60 Crni luk (kg) 0,50-1,30 Paprika (kg) 2-3 Kajsije (kg) 2,60-4 Trešnje (kg) 1,50-3 Domaće pivo (0,5 l) 0,80-2 Uvozno pivo (0,33 l) 1-3 * cene su u evrima

Oni koji se odluče da hranu pripremaju u smeštaju kilogram paradajza platiće 350 dinara, krompir od 95 do 190 dinara, trešnje oko 300, pakovanje jaja do 470 dinara. Litar suncokretovog ulja košta oko 300 dinara, a feta-sir skoro 1.300 dinara.

Sa druge strane, onima koji reše da se hrane u restoranima treba reći da je porcija girosa oko 1.000 dinara, pica od 700 do 1.400 dinara, strano pivo i do 700 dinara, a sokovi od 350 do 650 dinara. Takođe, svi koji se u Grčku zapute kolima gorivo će tamo plaćati dosta skuplje nego kod nas. Za benzin treba izdvojiti i do 235 dinara po litru, dok je dizel nešto jeftiniji i košta 225 dinara za litar. Što se troškova na plaži tiče, cene mobilijara su raznolike, ali se ležaljke i suncobran uglavnom mogu iznajmiti uz kupovinu pića od tri do šest evra.

Cene goriva za litar benzin 1,93-2 evra dizel 1,64-1,91 evra

Veliko interesovanje

Direktor Asocijacije turističkih agencija "Juta" Aleksandar Seničić potvrđuje za Informer da su cene u Grčkoj u odnosu na prošlu godinu skočile, ali ne drastično.

- Cene namirnica su u odnosu na prošlu godinu više za oko 10 odsto, po informacijama kojima mi raspolažemo. U suštini, sve je poskupelo otprilike koliko i kod nas, kao i svuda u svetu. Krajem maja ćemo imati prve turiste tamo, pa ćemo imati i bolji uvid u to kakve su cene u kafićima i restoranima. Cene će se verovatno još menjati, ali ne očekujem veliko povećanje kada krene sezona - kaže Seničić.

Cene u restoranima i kafićima u 2023.godini Giros porcija 7-10 Suvlaki pita 2,50-4 Pica 6-12 Riba 6-60 Salate 6-8 Domaće pivo 3-4,50 Strano pivo 4-6 Sokovi 3-5,50 Vino 2,50-22 Kafa 1,80-4 Kapućino 2,70-3,50 Kokteli 7-15 Žestoka pića 2-6 Flašica vode (0,33 l) 0,50-1,30 Palačinka 2,50-4 Kugla sladoleda 0,90-2 * cene su u evrima

On ističe da je, i pored viših cena hrane i smeštaja u odnosu na prošlu godinu, interesovanje naših turista za grčka letovališta ogromno.

- Očekujemo sezonu na nivou iz 2018. i 2019. godine, koja je bila među rekordnim po broju turista. Velika je tražnja za letovanjima u Grčkoj i zato očekujemo jednu od najboljih sezona - zaključuje on.

