BEZ OVIH DELOVA NA VOZILU NEĆETE PROĆI TEHNIČKI PREGLED! Mitrović: Iznajmljuju ga da ne plate novi, koji KOŠTA i do 4.000 evra

Većinu vozača zabrinula je vest o novim propisima za registraciju vozila koji stupaju na snagu početkom jula. I tu, za promenu, nije toliko problem u ceni tehničkog pregleda koliko u činjenici da gotovo četvrtvina automobila verovatno neće moći da prođu tehnički pregled.

Pominje se strogo postavljen kriterijum kod ovalnosti kočionih diskova, ali i famozni DPF filter. Šta čeka vozače na leto i da li treba da strepe od nove registracije, rekao je sa Saša Mitrović sa portala Sasomange.

On je pojasnio šta će biti presudno kada je u pitanju registracija i zakonske odredbe.

- Auto je bezbedan za vožnju onda kada ispunjava tehničke uslove i ukoliko se prihvati zakon mnoga vozila neče proći tehnički pregled. Evo koji su sve razlozi i radi se o ovalnim diskovima i filterima. DPF kao filter biće ogroman problem, a primetno je da mnoga vozila iz uvoza nemaju ovaj filter. Kupili ste ovakav automobil, a po novom, on ne samo što će morati fizički da bude na vozilu, nego će biti na pregledu ustanovljeno da li je on isključen i "disejblovan", ili je u funkciji - kaže Mitrović i daje neke opcije za rešenja:

- U ovom trenutku imate dve opcije vi možete očistiti filter, ili zameniti DPF. To može biti od 700 evra, pa do 3-4 hiljade evra. To je rezervni deo automobila. Važan je onoliko koliko je striktan zakon o izduvnim česticama gasova - upozorava on i pojašnjava:

- Mislim da tražimo rešenja problema sa pogrešne strane, a drugi su to rešili na drugačije načine. Imate gradove u Nemačkoj gde ne možete ući u određene delove grada sa starim dizelom. Tako se to rešava. Vi kažnjavate ljude, umesto da ih ograničite. Kazna je da vama neko kaže vi sada ne možete da vozite ovaj auto, a ovo je ograničenje i zakonski ispravno ograničenje koje je cela Evropa prihvatila - pojasnio je Mitrović.

Ovalnost diskova se lako rešava, kupe se novi diskovi, to nije problem, ponavlja MItrović, dok je veći problem ono što je prethodno navedeno.

- Negde je na primer sipano loše gorivo, od čega se kvari rad dizne i ako nije ispravan rad dizne, nikad nećete proći tehničku kontrolu. Zato je potrebno sve proveriti. Moramo naći pravi način i saslušati sve strane, pa naći adekvatno rešenje - ukazuje on i smatra da nije vreme za sankcionisanje ove vrste, ali da će promene biti izvesne.

- Najviše zavisi od čoveka koji radi provere. Pojavio se novi trend - iznajmljivanje DPF filtera samo radi tehničke provere, to je za neverovati, ali to rade. Skandinavske zemlje su uvele određene beneficije za prodaju dizela van države. Ako država može da izdvoji to da subvencioniše kupovinu novih vozila sa čistim dizelom, ali da iskontroliše (reciklažu) uništavanje prethodnog vozila i da novac za kupovinu novih ekoloških vozila, onda je to odlično - dodaje Mitrović.

