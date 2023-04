AKO STE UPLATILI OVAJ TIP LETOVANJA, PAZITE NA SKRIVENE TROŠKOVE: U cenu nije baš sve uračunato, a može SKUPO DA VAS KOŠTA

Uplatite "all inclusive" i odete na odmor, a novčanik ostavite kod kuće - zvuči dobro, ali obično nije baš tako.

All inclusive usluga u hotelima uglavnom znači da uz odabrani smeštaj imate obezbeđena sva tri obroka u danu i širok izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića. Često je uključena i ponuda sportskih aktivnosti, pristup spa centru, bazenu, aktivnosti za decu, besplatan ulaz u noćni klub u sklopu hotela… Međutim, daleko od toga da opušteno možete da ostavite novčanike kod kuće i samo se prepustite uživanju ne razmišljajući o bilo čemu – postoji i spisak onoga što all inclusive ne pokriva, dok će vas s druge strane dočekati brojne „zamke“.

Nije baš sve uključeno

Uvek je neophodno da pročitate u opisu hotela šta sve tačno ova usluga obuhvata ili da pitate u agenciji, jer u all inclusive nikad nije baš sve uključeno. All inclusive se razlikuje među državama i ne podrazumeva isti kvalitet usluge, a i ta usluga se razlikuje od hotela do hotela. Nekad se ne podrazumeva da dobijate flaširanu vodu, u nekim hotelima sa 5* posebno će vam naplatiti espreso, a dešava se i da nemate obezbeđenu ležaljku i suncobran na plaži već i za to morate da platite dodatno.

Da, imate tri obroka, možda i neku užinicu, ali verovatno nećete moći mnogo da birate šta želite da jedete, niti da sami određujete kada će vam obrok biti poslužen. Ukoliko želite neko posebno jelo, to se doplaćuje. Slično je i sa pićem, neka su obično besplatna, za neka doplaćujete.

foto: Shutterstock

Određene aktivnosti retko ulaze u cenu, pa ako ste se radovali kursu ronjenja koji je istaknut u ponudi hotela, verovatno se posebno plaća. Doduše, kao all inclusive gost, možda dobijete neki popust. Takođe, možda možete besplatno u spa, ali masaže plaćate posebno. Zato pre rezervisanja odmora iz snova samo dobro proučite šta je tačno uključeno, a šta nije kako se ne biste neprijatno iznenadili na licu mesta i kako biste mogli da se organizujete.

Kad poželite da malo izađete iz hotela

All inclusive usluga odnosi se samo na odabrani smeštaj, eventualno pristup sadržajima i restoranima drugog rizorta istog hotelskog lanca. Sve što je van toga – plaćate regularno. Možda vam se više dopadne plaža koja nije u sklopu hotela, možda poželite da isprobate specijalitet iz najpoznatijeg restorana u tom mestu, možda da izađete u popularni klub… Imajte to na umu pre nego što se „zarobite“ all inclusivom.

Keš za napojnice

U nekim rizortima postoji politika „bez napojnice“ ali u mnogima je uobičajeno da se ostavi koji dinar spremačicama, konobarima i ostalom osoblju koje vam je na usluzi 24 sata dnevno. Istražite kakvi su običaji u hotelu koji ste odabrali da ne biste bili „omraženi gost“.

foto: Shutterstock

Pripremite se na prezentacije o popustima

Neretko ćete odmah po dolasku u hotel biti pozvani na ručak ili večeru koji uključuje prezentaciju s raznim popustima i VIP članstvima – vrlo slično kao i sastanak sa vodičem koji vam prodaje dosta skupe izlete.

Ukoliko vas takve stvari zanimaju, u tome nema ništa loše. Već samo slušanje prezentacije često sa sobom donosi neke sitne pogodnosti ili poklončiće, a članstvo u nekom od „klubova za popust“ na godišnjoj bazi nudi brojne prednosti.

Budite samo spremni na to da prodavači znaju da budu vrlo uporni u nameri da vam prodaju ono što su naumili, a i razmislite unapred da li želite da potrošite sat vremena svog odmora na ovaj način.

Kurir.rs/Nova