EPS STAJE NA NOGE: Dobit ovog preduzeća gotovo 300 miliona evra, a proizvodnja struje veća za 17 odsto

Finansijski rezultat „Elektroprivrede Srbije“ u prvom kvartalu 2023. višestruko je nadmašio planove pošto je neto dobit dostigla čak 34,5 milijardi dinara, odnosno oko 294 miliona evra.

Profit EPS-a u prva tri meseca najbolji je rezultat u poslednjih pet godina. Ostvarena neto dobit veća je oko 3,5 puta nego u periodu od januara do marta 2021, 2020, 2019. i 2018. godine kada se kretala između 10,5 i devet milijardi dinara. Da je za samo godinu dana preokrenut trend u poslovanju pokazuje podatak da je EPS u istom periodu prošle godine imao gubitak od gotovo 30 milijardi dinara. Poslovni uspeh rezultat je povećane proizvodnje, dobiti od izvoza električne energije i smanjenja troškova. Кapaciteti EPS-a proizveli su 9,74 milijardi kilovat-sati električne energije što je za 17 odsto više nego od januara do marta prošle godine. Stabilna proizvodnja, povoljni hidrološki uslovi i dobro planiranje omogućili su da EPS prodaje viškove električne energije na berzi i slobodnom tržištu. Tako profit od izvoza od januara do marta iznosi 51 milion evra, dok je prošle godine EPS morao da uvozi energiju po visokim cenama. U prvom kvartalu 2023. godine poslovni rashodi su manji za oko 20 milijardi dinara nego što je planirano, od čega su samo troškovi uvoza uglja manji za 8,4 milijarde dinara.

Nabavka gasa koštala je 3,4 milijarde dinara manje, na nabavku tečnih goriva potrošeno je 1,5 milijardi dinara manje, a za usluge EMS-a oko 1,4 milijarde manje, manja je nabavka električne energije za 0,8 milijardi dinara. Troškovi održavanja manji su za milijardu dinara, ostali poslovni rashodi bili su manji za 3,7 milijardi dinara nego što je bilo planirano za period od januara do marta.

kurir.rs