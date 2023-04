POMORANDŽE KILO KOŠTA 87 DINARA, A KROMPIR 129! Ove cene napravile HAOS na mrežama: Potrošači ŠOKIRANI (FOTO)

Na društvenim mrežama pokrenula se rasprava oko paprene cene krompira, ali i pojedinog južnog voća koje je jeftinije od kilograma krompira.

- Kupila pomorandže po 87 i krompir po 129 dinara po kilogramu. U Srbiji, grad Kragujevac - piše u jednoj objavi na Tviteru ispod koje su se nizali komentari besnih potrošača.

- I to u najjeftinijem lancu! A, odakle pare za mladi krompir? Ovaj moj je stari - dodao je autor tvita, dok su se ostali nadovezali da treba saditi više krompira za sopstvene potrebe.

- Da znaš da 'oću, ostali neki sitni, srećom ih nisam bacila - odgovorila je autorka objave, dok u drugom komentaru stoji:

- Počinjem da gajim batat i krompir i banana, dva u jedan.

Povodom visoke cene krompira mnogi su se nadovezali i na paprenu cenu crnog luka.

- A crni luk 180 do 200 dinara - piše u komentaru.

Mnogi komentari su bili duhoviti gde su korisnici ove mreže pisali da ne mogu da spreme ručak od pomorandže.

Trenutna cena

foto: Profimedia

Kilogram pomorandži se u marketima trenutno može kupiti već od 80 dinara pa sve do 120 dinara. Što se tiče krompira u marketima cena se kreće od 100 do 150 dinara, dok je na pijaci više. Cena mladog krompira je skoro trostruko viša i iznosi od 300 do 450 dinara.