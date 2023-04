BOJAN SA 18 GODINA POKRENUO BIZNIS I NIKO GA NIJE SHVATAO OZBILJNO: Počeo od prodavnice pa uvideo jedno - SADA OZBILJNO ZARAĐUJE

Reč preduzetnik postaje sve popularnija među mladima koji žele da se dokazu i naprave svoj biznis. Iako postoje brojne okolnosti koji im ne idu na ruku, problem finansija, pitanje da li će uspeti da se probiju, samo tržište, iskustvo, podrška, neke osobe uspeju da skupe hrabrost i skoče u nepoznato.

Bojan Šimonik je kao tinejdžer odlučio da otvori sopstvenu firmu. On danas ima 20 godina i već dve godine se bavi pametnim kućama. Vlasnik je fime "Elbin elektro", koja se bavi prodajom elektro materijala, izradom pametnih kuća i prodajom pametne opreme.

"Firmu sam otvorio pre dve godine, čim sam napunio 18 i stekao pravo na to", priča Bojan.

Na početku se bavio samo prodavnicom običnog elektro materijala, ali je uvideo da se sve više traže stvari za pametne kuće. Tako je on odlučio da proširi ponudu i uvede uslugu prodaje i instaliranje pametnih sistema u domovima. U suštini, to znači da Bojanova firma ljudima nudi mogućnost da svojim kućama i uređajima upravljaju preko mobilnih telefona, tableta ili glasovnih komandi.

To uključuje senzore za kretanje, osvetljenje, grejanje, klimatizaciju, sisteme za video nadzor i sigurnost. Ukratko, priča Bojan, njegova firma teži inovativnom pristupu izradi pametnih kuća. Kada je odlučio da pokrene sopstveni biznis, znao je da će on biti u vezi sa strujom, jer je još od malih nogu pomagao ocu električaru, te je uspeo mnogo toga da nauči.

"Znao sam da od moje škole neću imati puno koristi. Inače završio sam školu za arhitektonskog tehničara, što me nije zanimalo, ali sam bio strastven prema elektrotehnici i tehnologiji", priča Bojan.

Tako se rodila prvobitna ideja - da otvori firmu za prodaju elektromaterijala, jer je na gradilištima vrlo mlad stekao znanje i iskustvo, koja se kasnije proširila na pametne kuće. Bojan je potom počeo da pohađa različite kurseve, kako bi uspeo da ukombinuje svoje znanje sa novim tehnologijama.

Okolina ga nije shvatala ozbiljno

Ipak, na samom početku, okolina je na ovog mladog čoveka koji tek pokreće sopstveni biznis gledala sumnjičavo. Prema Bojanovim rečima, ljudi su bili skeptični i nisu ga shvatali ozbiljno. Takođe, bilo mu je teško da uveri klijente da može da im pruži kvalitetne usluge.

Bojan je na samom početku shvatio da će, kao mlada osoba, morati mnogo više da se dokazuje od starijih kolega, ali bio je spreman na to, te nije dozvolio da ga ovakvi komentari obeshrabre. "Pored početnog nepoverenja, uspeo sam da se dokažem, da realizujem mnoge projekte i tako prikupim poverenje ljudi", kaže on.

Bojan ističe da su njegov uspeh i zadovoljstvo klijenata najbolji odgovor svima koji su bili skeptični.

"Dokazao sam da sam sposoban i ozbiljan u poslu koji radim, bez obzira na moje godine", kaže Bojan.

Finansije naveći problem

Bojan kaže da su mu finansije predstavljale najveći problem prilikom pokretanja privatnog biznisa.

"Kada sam pokretao svoju firmu, shvatio sam da će biti potrebno uložiti veliku količinu novca za kupovinu opreme i materijala kako bih mogao da započnem rad, a kako nisam imao puno sredstava osim novca koji sam dobio za 18. rođendan i male pomoći roditelja, lokal je u početku bio poluprazan", iskren je Bojan. On dodaje da se pored finansijskih poteškoća, susreo i sa "teškim" ljudima.

"Rad sa takvim ljudima može da bude izazovan i stresan, posebno kada se radi sa osetljivim materijalima kao što su senzori ili kamere. Teški ljudi mogu da budu zahtevni u komunikaciji, nezadovoljni zbog sitnica, jednostavno ih je teško zadovoljiti", kaže Bojan. Ipak, on dodaje da su sve poteškoće na njega uticale pozitivno, jer je, kako je pronalazi rešenja, postao i bolji preduzetnik.

Međutim, Bojan je iskren da u početku njegovo poslovanje uopšte nije bilo isplativo. Početni troškovi bili su veliki, a zarada je bila minimalna ili nepostojeća. U početku je sav novac koji je zaradio "vraćao u posao" kako bi mogao dalje da ga razvija. Međutim, bio je svestan da se uspeh ne postiže preko noći i da je za njega potrebno puno rada i napora. Tako je i Bojan postepeno stekao mušterije kod kojih je izgradio poverenje i proširio poslovanje.

"Sada, nakon dve godine rada, mogu da kažem da mi se pokretanje sopstvenog biznisa isplatilo i da će se tek isplatiti, zbog toga što u Srbiji postoji interesovanje za pametnim kućama. Ljudi postaju svesniji šta one nude - od udobnosti i sigurnosti do uštede. Ljudi sve više cene vreme koje provode kod kuće, a pametne kuće im nude mogućnost da smanje vreme koje je potrebno za obavljanje svakodnevnih zadataka", kaže on.

Morao da se odrekne slobodnog vremena

Bojan je iskren i kaže da voditi biznis u njegovim godinama nije lako, pogotovo kada treba uskladiti posao i slobodno vreme. "Morao sam da se odreknem slobodnog vremena. Morao sam da se fokusiram na posao i da uložim vreme kako bih osigurao uspeh svoje firme. Često sam radio vikendom i do kasno u noć samo da bih završio projekte na vreme. Ljubav prema poslu je ono što me je u tome motivisalo", kaže Bojan.

"Tu su prednosti koje privatni posao donosi, poput samostalnosti i autonomije u odlučivanju. Kao vlasnik firme, imam mogućnost da donosim odluke o svim aspektima poslovanja, od izbora projekata do upravljanja finansijama", kaže Bojan.

Prečica za uspeh - strast

Bojan kaže da ima savet za sve mlade ljude koji žele da pokrenu sopstveni biznis, a na prvom mestu je strast.

"Treba da budu strastveni i spremni da se posvete poslu punim srcem i sa puno energije", rekao je on.

Dodaje da mladi treba da budu uporni, jer su prepreke u poslovanju neizbežne. "Svakako, mladi treba da budu otvoreni za promene i prilagođavanje tržištu. Uz sve to, ne treba zaboraviti na znanje i obrazovanje", zaključuje on.

