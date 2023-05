KO KOGA PROVERAVA: Da li je moguće dobiti pozajmicu u banci bez uvida u kreditni biro, evo šta za Kurir kaže finansijski stručnjak

Da li i koliki kredit mogu da podignem bez uvida u Kreditni biro? Ovo pitanje često postavljaju klijenti službenicima banaka koje posluju u Srbiji. Nažalost, kod nas ne postoji banka koja ne koristi podatke ove službe. Postoje one finansijske institucije koje imaju olakšavajuću kreditnu politiku, ali se takva praksa ulaska u crvenu zonu, ipak, ne odobrava.

Vladan Vasić, finansijski konsultant kaže za Kurir da je svojevremeno u vreme pandemije kovida postojala mogućnost uzimanja pozajmica do 90.000 bez uvida u biro. To je bila državna mera da se pomogne ljudima da premoste trenutnu krizu.

- Nisam siguran koliko je to zaživelo. Danas je bez Kreditnog biroa nemoguće dobiti bilo koji kredit.Treba imati u vidu da koliko je on dobar za banku, toliko je i za klijenta, iako se sa tim oni verovatno ne bi saglasili - kaže Vasić. - Banka može da da ponudu pozajmice bez uprosečavanja. To praktično znači da ako 10 odsto ljudi u Srbiji ne vraća redovno kredit, onda banka mora da se ugradi u cenu. Tako bi i oni koji nikada nisu ušli u crveno imali lošije uslove, iako redovno izmiruju svoje obaveze. Usluge bi bez biroa bile sigurno 10 do 15 odsto više.

IZVEŠTAJ IZ FOTELJE Izveštaj iz Kreditnog biroa može da se na lakši i brži način dobije na njihovom portalu Potrebno je da se prethodno registrujete uz ličnu kartu i sa digitalnim sertifikatom.To vam štedi dosta vremena, nema odlaska u banku, čekanja informacija i slično. Možete brže da pripremite ovaj važan deo papirologije,pa da potpuno pripremljeni krenete u potragu za kreditom.

S druge strane banka ima manji rizik, jer u svakoj mili sekundi zna kako klijent vraća kredit i samim tim ima manji rizik u poslovanju. Preko Udruženja banaka je sve umreženo i to je standard, uredba Narodne banke Srbije o kreditnoj zaduženosti.

Kako bi privukli kupce, mnogi trgovci danas daju proizvode na rate i to bez odlaska u banku, ali uz uslov da dužnički status kupca obavezno provere u Kreditnom birou.

Ovo je mera NBS, a Udruženje banaka je provodi i ne možete da pređete tu uredbu tako što ćete kod jedne banke da uzmete jedan proizvod, a zatim kod druge drugi, sve je centralizovano.

Kreditni biro za građane nudi dve vrste izveštaja: izveštaj po zahtevu pružaoca usluge ili jednostavnije rečeno - banke (može biti i lizing kuća) izveštaj na zahtev fizičkog lica - to je situacija kada mi tražimo izveštaj o svojoj kreditnoj istoriji

Na osnovu podataka koji se dostavljaju Kreditnom birou, formira se jedinstvena evidencija u kojoj se vidi sve o vašoj zaduženosti. Tu se beleže podaci o tome kod koje banke ste i po kom osnovu pozajmili novac. Vidi se i da li ste uzeli kredit, da li je dugovanje po osnovu kreditne kartice ili je u pitanju pozajmica i dozvoljeni minus na tekućem računu, jemstvo... Vidi se i koliko ste bili uredni u plaćanju kredita i dugovanja...

Beleže se i datum kada ste se zadužili i u kom iznosu, ali ono najvažnije da li uredno izmirujete svoje obaveze, odnosno u određenom roku plaćate dospele rate.

Zato, bez obzira koji kredit planirate da podignete, pripremite se da će bankari povlačenjem izveštaja iz Kreditnog biroa proveriti da li postoji neko dugovanje u prethodne tri godine. Upravo od tog izveštaja zavisi da li će vam odobriti kredit.

kurir.rs/J. Ž. S.