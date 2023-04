NA RADNOM MESTU U SRBIJI UMRE 50, A POVREDI SE 20.000 RADNIKA: Menja se zakon posle 18 godina! Ovo su nove obaveze za POSLODAVCE!

Posle punih 18 godina u skupštinskoj proceduri je Predlog novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, koji bi trebalo da poveća zaštitu zaposlenih.

Novine u odnosu na važeći propis podrazumevaju veća ovlašćenja inspektorima, ali i pooštravanje kaznene politike, tako da su maksimalne kazne za nesavesne poslodavce povećane sa 1.000.000 na 2.000.000 dinara, tj. duplirane.

Novina je i propisivanje obaveze poslodavca da zaposlenog na njegov zahtev uputi na lekarski pregled koji odgovara rizicima na radnom mestu u redovnim intervalima, a najkasnije u roku od pet godina od prethodnog pregleda, a uvodi se i obaveza poslodavca da izda dozvolu za rad zbog veće zaštite zaposlenih pri obavljanju određenih visokorizičnih poslova (prilikom izvođenja radova na visini, u dubini, u skučenom prostoru, u prostoru s potencijalno eksplozivnim atmosferama).

Propisana je i veća nadležnost inspektora rada da zabrani rad na privremenim ili pokretnim gradilištima od tri, odnosno 15 ili 30 dana u zavisnosti koliko puta su utvrđene okolnosti koje dovode do ugrožavanja bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištu, kada utvrdi da su neposredno ugroženi bezbednost i zdravlje zaposlenog.

Inspektor rada je dužan da zabranu rada javno istakne na gradilištu, a gradilište vidno obeleži.

Ranka Savić iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata ocenila je da u državi u kojoj imamo oko 50 smrtnih slučajeva godišnje i oko 20.000 lakših i težih povreda na radu zajednički cilj svih treba da bude pomak na polju zaštite na radu.

- U svakom slučaju je dobro što se posle punih 18 godina donosi novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Međutim, poučena iskustvom, ja uvek kažem da nije dovoljno doneti dobar ili solidan zakon. Jer mi imamo mnogo dobrih zakona, usklađenih sa zakonima EU, ali kada on izađe iz Skupštine i u praksi dobijamo potpunu karikaturu tog zakona. Zakoni se u Srbiji selektivno primenjuju. Zakon je dobar i dobro je što se donosi, ali neće biti dobro ako se ne bude poštovao - rekla je za RTS Ranka Savić.

Jedna od najvećih izmena koju predviđa novi zakon, pored pooštravanja kaznene politike, jesu veća ovlašćenja inspektorima.

Broj inspekcijskih nadzora nije mali: prethodne godine inspekcija rada izvršila je 65.000 nadzora i tom prilikom podnela skoro 4.000 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, kao i 52 krivične prijave iz oblasti bezbednosti zdravlja na radu.

- Ne želim da zvučim pesimistično, ali nisam preterani optimista da će se nešto promeniti. Nije dovoljno samo podneti prekršajnu prijavu. Taj koji je izvršio prekršaj plati kaznu do 100.000 dinara, jer preduzetniku ne znači ništa i nastavi da radi po starom. Treba da se zna da je u Srbiji registrovano 400.000 privrednih subjekata, a da imamo 280 inspektora rada. Ako uzmemo taj broj i broj privrednih subjekata, onda jedan inspektor dolazi na 1.550 privrednih subjekata. Da je on idealan, da je spreman da radi, da je savestan, on ne može da postigne - objašnjava Ranka Savić.

Predviđene su i veće kazne - do dva miliona dinara za nesavesne poslodavce. To je velika suma koja bi, kako kaže, trebalo da ih "opameti".

- Uvek kazna i visina kazne ima određenog efekta i nije svejedno da li plaćate milion ili, da ne kažem, dva miliona. Pooštravanje kaznene politike će, nadam se, imati efekta. Mislim da svi društveni segmenti moraju da budu ujedinjeni u tome da se položaj zaposlenog poboljša. U državi u kojoj imamo oko 50 smrtnih slučajeva tokom godine i negde oko 20.000 lakših i težih povreda, zajednički cilj nam je da dođe do određenog pomaka. Zbog svega toga zakonodavac je morao više da uvaži stav sindikata, da javne rasprave budu drugačije - kaže predstavnica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata.

