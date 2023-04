GATARE I VIDOVNJACI PO SRBIJI NAPRAVILI VELIKI ZAOKRET U BIZNISU?! Uneli ovu novinu u "posao" i sad im se ovako "javlja"

BEOGRAD - Priče o crnoj magiji uglavnom se vezuju za prošlost i seoske sredine, ali su danas proročice, vračevi, ljubavni magovi modernizovali posao i preselili se na internet.

Rade preko aplikacija, reklamiraju se na društvenim mrežama, sajtovima, čak i u televizijskim emisijama. Uglavnom varaju ljude, ali od zakonom propisanih kazni ne strepe mnogo.

Ukradene fotografije dizajnerke iz Novog Pazara poslužile su kao mamac za lakoverne. "Preporučujem hodžu, jako iskrenog svetog čoveka koji stvarno pomaže. U to sam se i sama uverila, kad sam osetila negativu u sebi i neki loš osećaj", pisalo je u objavi na Fejsbuku.

Lažni hodža na pozive ne odgovara. Profil koji je podelio objavu nije ugašen jer pravila Fejsbuka nisu prekršena. Selmi je ostalo samo da slučaj prijavi policiji, objavio je RTS.

"Policija prosto smatra da to nije nešto čime bi oni trebalo da se bave. Izgovor je bio da sam ja javna ličnost i da bi trebalo da se nosim sa takvim stvarima, ali u pitanju je crna magija i uvek postoje ljudi koji veruju u sve što vide", kaže Selma Mekić.

Nije to ni prvi ni jedini slučaj da prevaranti na društvenim mrežama obećavaju skidanje crne magije. Dvojica 30-godišnjaka odlazila su u kuće klijenata širom Srbije zbog navodnog obreda, a iznosili novac i zlato. Žena iz Bora je evre i nakit magovima slala poštom.

Ipak, na internetu je lakše naći vrača nego vesti o njihovom hapšenju.Tužilaštvo reaguje samo u onim slučajevima gde ima elemenata krivičnog dela.

"Kada se građanima, uz naknadu, nude različiti preparati za ozdravljenje, čajevi, ulja i slično za koje ne postoje sertifikati niti dozvole, kao i nestručno lečenje poput nameštanja kičme. Tako se dovode u zabludu i ima elemenata krivičnog dela poput prevare i nadrilekarstva, za koja su predviđene novčane i zatvorske kazne. Usluge proricanja sudbine i skidanja crne magije same po sebi nisu krivično delo jer nije dovođenje u zabludu nešto što racionalno nije moguće učiniti. Takvo obećanje predstavlja prekršaj", objašnjavaju iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Javnost uznemiri samo ekstremna situacija

Predviđena je kazna od 10.000 do 50.000 dinara ili društveno-koristan rad. U Prekršajnom sudu u Beogradu izrečena je jedna takva presuda. Zakon se, kažu, ne odnosi na reklamiranje usluga, već samo na one koji se bave time na način koji uznemirava javnost.

Javnost najčešće uznemiri samo ekstremna situacija, kada sumnja na crnu magiju postane okidač za ubistvo. Kao u Jabukovcu, kada je muškarac ubio devet osoba.

"Ušao je u psihotičnu fazu i povezivao neke stvari, imao je ideju da će ovi da mu nešto naškode ili mu škode u tom trenutku i da on mora da se brani. Još češće su stvari da ljudi izvrše suicid. Često oni kažu grozne stvari, da će vaše dete umreti za godinu dana. Mi smo imali jednu našu koleginicu koja nije mogla da izađe iz depresije zbog toga", ističe profesor Vladimir Diligenski. neuropsihijatar.

Imajući u vidu da je to iskorišćavanje posebno ranjivih grupa ljudi koji su bolesni, nesrećni ili depresivni, advokat Nenad Cvjetićanin smatra da bi se morala pooštriti kaznena politika.

Za sada se gatarama i vidovnjacima isplati da prodaju maglu. Posebno ukoliko nemaju tarifu. Onome ko se hvata za slamku spasa to je znak da vrač nije pohlepan i da može da pomogne. U stvari, to je njemu olakšavajuća okolnost, ukoliko ipak dođe do suda.

